領養後又遭退養！收容所浪汪「開心翻肚」　等300多天找到家

▲布殼找到家啦！（圖／臉書粉絲團「浪浪別哭」授權提供，下同）

寵物小組／綜合報導

米克斯「布殼」在找家的路上碰上許多考驗，先是被棄養在收容所，後來被領養後又遭到退養，重新回到流浪動物中途餐廳「浪浪別哭」等家，原本乖巧的牠卻突然出現許多頭痛的行為，正當大家傷透腦筋時，永斌和小倩一家改變了布殼的世界，讓布殼能享受被人疼愛的滋味。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲被退養回來的布殼，開始出現許多頭痛的狀況。

布殼去年七月被棄養在台中收容所，所幸被愛媽領養出去，也幸運在中途餐廳「浪浪別哭」找到家，但回家的這段期間遭遇了走失，又因為在家亂尿尿而遭到退養，種種原因讓本來乖巧穩定的布殼，個性像換了一隻狗一樣，出現許多狀況包括，隨地大小便、搶食、咬傢俱、不停吠叫。

正當大家煩惱誰會想領養一隻成犬身幼犬魂的狗狗時，永斌和小倩一家決定領養這坎坷的孩子。浪浪別哭表示，「送養的頭一周，心裡還是七上八下的，畢竟布穀調皮又沒規矩，跟溫馴乖巧的妮妮有天壤之別，本來井然有序的一家，能接受布穀這個調皮鬼加入後，打亂他們和諧的生活嗎？」

▲永斌和小倩一家大大包容布殼的不完美。

送養到現在，永斌和小倩一家用無限的包容與耐心來跟布殼相處，對於布殼的調皮搗蛋也一笑置之，因為對他們來說，領養布穀的那一刻起，就是這個家庭，又在誕生了一個珍貴可愛的小孩，而布殼也終於找到一個願意包容自己布完美的家。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）





▲布殼享受被人疼愛的滋味。



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