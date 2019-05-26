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行車紀錄全錄下！金毛探頭緊盯「神秘小窗口」　背後真相笑翻46萬網

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記者吳鎮良／綜合報導

貪吃果然是毛孩的天性啊！國外有名網友這天開車在排隊買速食店時，意外看到了有趣的一幕。有隻黃金獵犬將頭探到窗外，眉頭緊皺地盯著小窗口，接著服務員將一支冰淇淋遞給車內的主人，也給了狗狗一片零食，大口大口吃完後，阿金這才乖乖坐回車子裡，影片在網路上曝光後，目前已累積46萬次的觀看次數。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

影片中可以看到，黃金獵犬沒有坐在車內，而是將頭探到外面，脖子伸長到彷彿可以跳進小窗口裡了；只見店員將冰淇淋遞給車主後，阿金仍持續盯著，接著店員則拿出一片餅乾給狗狗吃，還順便摸了牠幾下。金毛很快就將點心給吞下肚，吃飽喝足後這才肯回到車子裡乖乖坐好。

金毛探頭緊盯小窗口，真相笑翻網。（圖／翻攝自臉書粉專「UNILAD」）

▲阿金將頭探到窗外，目光緊盯著服務生。（圖／翻攝自臉書粉專「UNILAD」）

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金毛探頭緊盯小窗口，真相笑翻網。（圖／翻攝自臉書粉專「UNILAD」）

▲原來是在等服務生的點心還有摸摸。（圖／翻攝自臉書粉專「UNILAD」）

阿金討食的整個過程全被後方車主保羅（Paul Corrao）的行車紀錄器下拍下，保羅的這段影片最近也被臉書粉專「UNILAD」分享，不到8小時就有7千多個按讚數，上千人看完都笑說，「哈哈哈太可愛了！」、「阿金一臉是在嚴肅什麼啦XDD」、「店員不知道是不是家人？」、「吃完才肯坐好耶」「原來在等這個」

另外也有人表示，「我家這隻也經常在等牠的專屬點心」、「好乖的狗都不會吠叫」、「這個服務生一定也是愛狗的」；不過有不少人顧慮到衛生問題，「希望這位雇主在摸玩狗狗之後有洗手」、「好酷，而且好可愛！不過千萬不要在你摸完寵物之後，還摸我的食物，謝謝」、「下一位遭殃囉」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

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關鍵字： 黃金獵犬阿金金毛冰淇淋小窗口

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