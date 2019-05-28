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浪汪後腳骨折倒溪邊3天　見徐文良湊上前：謝謝來救我

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▲浪汪困溪邊。（圖／臉書粉專「徐文良（徐園長護生園）」）

浪汪後腳骨折，困溪邊至少三天以上！（圖／臉書粉絲團「徐文良（徐園長護生園）」授權提供，下同）

寵物小組／綜合報導

屏東縣來義鄉丹林部落居民發現流浪狗倒臥溪邊至少3天，研判應該是無法行走。動物救援人士徐文良接獲通報後，立即趕往現場，狗狗看到救兵主動上前靠近，堅強的牠受了傷也不哼不叫，徐文良心疼地說，「抱你回溫暖的車上，我們回家。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲浪汪困溪邊。（圖／臉書粉專「徐文良（徐園長護生園）」）

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▲狗狗無助害怕的表情，讓人看了不捨。

臉書粉專「徐文良（徐園長護生園）」日前Po出一段救援影片，有隻浪汪獨自躺在溪邊，由於下雨後氣溫驟降，孩子在毫無遮蔽的河床至少3天以上，徐文良發現狗狗冷到全身發抖，後腳疑似骨折癱瘓，腳上也好幾處被石頭磨破皮流血，要不是好心人發現，不曉得還要承受多大的痛苦。

▲浪汪困溪邊。（圖／臉書粉專「徐文良（徐園長護生園）」）

徐大哥：別怕！你的未來我來保護。

順利救援後，徐文良趕緊幫狗狗披上溫暖的棉被，並拿出罐頭餵食，看著孩子無助又害怕的眼神，不捨地說，「一想到你在漆黑的地方，拖著癱瘓的身體，還要忍受風吹雨淋和日曬，讓我好心疼，但沒關係我會讓你感受到愛與溫暖，給你最堅強的依靠。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲浪汪困溪邊。（圖／臉書粉專「徐文良（徐園長護生園）」）

▲狗狗被送往醫院治療照顧。

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關鍵字： 徐文良徐園長護生園浪浪棄養寵物

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