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貓貓摔角「騎乘式壓制」還咬脖　網全歪樓：學主人的？

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▲貓貓摔角「騎乘式壓制」還咬脖　網全歪樓：學主人的？（圖／飼主王小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲小屁貓玩摔角時整隻跳到姐姐身上。（圖／飼主王小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）

實習記者吳美依／採訪報導

米克斯「小屁貓」最喜歡纏著姐姐「錢錢」打鬧，這天牠想要玩摔角卻「High過頭」，整隻爬到對方身上壓制，甚至還輕咬脖子。飼主王小姐看到這一幕，簡直笑歪了，貼文分享後卻讓網友留言全部歪樓，「主子常常看到奴才這樣做，有樣學樣呀！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲貓貓摔角「騎乘式壓制」還咬脖　網全歪樓：學主人的？（圖／飼主王小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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▲錢錢脾氣超好，任憑妹妹爬上來。

▲貓貓摔角「騎乘式壓制」還咬脖　網全歪樓：學主人的？（圖／飼主王小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲好奇愛玩的小屁貓享受地曬太陽。

王小姐接受《ETtoday寵物雲》的採訪時提到，小屁貓才3、4個月大，正值最調皮的年紀，一天到晚想找別人玩，沒想到卻變成那個姿勢，其實只是姐妹在摔角，「而且媽媽是單身啦，留言到歪啦！」她當初撈回這孩子，打算親訓之後送養，沒想到不知不覺「被收服」，「牠才來1星期就感冒、發燒給我看，心疼死了，狠狠地騙了我的感情！」

▲貓貓摔角「騎乘式壓制」還咬脖　網全歪樓：學主人的？（圖／飼主王小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲小屁貓監視奴才鏟屎。

▲貓貓摔角「騎乘式壓制」還咬脖　網全歪樓：學主人的？（圖／飼主王小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲小屁貓：本宮來驗收看看～

▲貓貓摔角「騎乘式壓制」還咬脖　網全歪樓：學主人的？（圖／飼主王小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲小屁貓背上有一顆橘色愛心。

王小姐笑說，小屁貓的個性非常撒嬌、黏人，背上還有一顆「橘色愛心」，毛色非常特別，「牠是帶了『禮物』來送我呢！」她也稱讚，其實錢錢原本很傲嬌，可是一遇到小喵喵就「母愛氾濫」，任憑人家「喝ㄋㄟㄋㄟ」，非常照顧弟弟妹妹。

▲貓貓摔角「騎乘式壓制」還咬脖　網全歪樓：學主人的？（圖／飼主王小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲王小姐家中共有6隻貓咪。

▲貓貓摔角「騎乘式壓制」還咬脖　網全歪樓：學主人的？（圖／飼主王小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲小屁貓很愛纏著錢錢「喝ㄋㄟㄋㄟ」。

這幾張「引人遐想」的照片被分享到臉書社團「愛貓聯盟」後，已經吸引4千多名網友按讚，大家紛紛笑翻留言，「我想大家都明白真相了。」、「下次注意一下，別在孩子面前……。」、「老爺不要！」、「再這樣我要尖叫了喔！」、「484片子看太多？」、「身教很重要！」、「動物星球彩虹頻道？」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

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關鍵字： 米克斯摔角

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