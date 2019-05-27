柴犬咬主人「私密物」閒晃　媽尷尬：那不是新玩具…

▲柴柴亂咬主人的水餃墊。（圖／臉書粉絲團「療癒系Shiba-Q寶」授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

3歲的柴犬「Q寶」從主人行李箱內叼出「新玩具」，悠哉地趴在客廳玩耍，不僅如此還咬著它在家到處閒晃，馬麻見狀差點嚇到暈倒，因為新玩具的真實身分是胸墊，馬麻王念念好氣又好笑地說，「叫我面子往哪擺！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

請繼續往下閱讀...

▲Q寶：馬麻～原諒我嘛！

王念念接受《ETtoday寵物雲》採訪時提到，「Q寶不是第一次亂咬胸墊，可能跟牠喜歡軟軟的東西有關。」這天Q寶趁家人不注意，從行李箱叼出主人的「私密物」，馬麻見狀趕緊放回原位，無奈牠已經產生興趣，再度從房間偷咬出來。照片中Q寶被馬麻處罰頭頂著水餃墊罰站，只見牠眼神透露著委屈，像是說，「人家下次不敢了！」馬麻看到後便心軟原諒。

▲Q寶：看起來都好好吃。

照片上傳到臉書社團「柴犬司令部」網友們看了紛紛笑說，「我家的也很愛這個」、「有媽媽的味道」、「變身猶太柴柴」、「口感不錯」、「好色的柴柴哈哈」、「年紀輕輕就懂很多」、「ㄎㄧㄤ度跟二哈有得比！」、「柴：馬麻這是什麼？」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲柴：哼！沒看過人家的性感屁屁喔！

▼更多精彩影音。