17.8KG胖柴回眸擠出「飽滿3臉頰」　哀怨瞇眼變鬆獅犬

▲17.8KG的Berry回頭擠出三臉頰。（圖／翻攝自Instagram帳號「shibainu.berry」）

寵物小組／綜合報導

來自日本四國的柴犬Berry是一隻愛笑又很有個性的汪汪，還擁有17.8公斤的身材，非常有份量，所以牠散步到一半卻耍賴不走時，總會在臉上擠出一大堆「肉波皺褶」，這一天甚至出現「3臉頰」的壯觀景象。調皮飼主將汪汪的糗樣記錄下來，讓一票粉絲直呼太可愛。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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影片中，Berry似乎察覺到主人在背後鬼鬼祟祟，於是轉頭一探究竟，卻沒有注意到自己左臉和脖子之間的肥肉全被擠成一大坨，甚至堆疊出「3層臉頰」，模樣超級肥美。柴柴的眼睛隨著回眸被擠得好小，視線甚至差點全被擋住，讓飼主差點放聲大笑。

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這段超萌的影片在Instagram上已經累積了近7萬次觀看，許多粉絲都被Berry的囧臉笑翻，被轉貼到臉書粉絲專頁「9GAG Cute」後也獲得近8千讚數，許多網友紛紛留言，「拜託來人把牠的項圈鬆開XD」、「這應該是三下巴吧？」、「天呀為什麼看起來很可口～」、「鬆獅犬無誤XD」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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