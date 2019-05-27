南投黑狗溜出門散步　返家時「嘴巴遭膠帶緊綑」腫得跟球一樣大

▲狗狗外出散步，被人用膠帶惡意綑綁。（圖／翻攝自臉書社團「社團法人台灣埔愛關懷動物協會」，下同）

寵物小組／綜合報導

南投日前發生一起虐狗事件，有隻家犬獨自在外散步，卻被人用膠帶狠狠綑綁，造成鼻子、嘴巴腫脹如球。由於狗狗受到驚嚇，不讓人隨意觸碰，眼看牠越來越痛苦，主人連忙求助「社團法人台灣埔愛關懷動物協會」，所幸膠帶順利取下，狗狗心情也逐漸穩定，已經能吃能喝了。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲狗狗表情不安害怕，不曉得自己為什麼遭受這殘忍的對待！

台灣埔愛關懷動物協會表示，日前接獲民眾通報，家中狗狗平常用牽繩繫著，這天可能自行咬斷繩子後偷跑出去，沒想到回來後卻變成這副模樣。照片中黑狗被人用膠帶惡意綑綁，長時間下來，血液無法順利循環，造成嘴巴腫得跟球一樣大，連基本的喝水進食都沒有辦法，好在及時取下不然後果不堪設想。

▲由於膠帶緊緊纏在嘴上，留下了深深的痕跡。

由於狗狗身心受創，主人根本摸不到牠，只好請協會幫忙救援，所幸在志工的幫助下，順利剪斷綑綁狗狗的枷鎖，看到愛犬平安無事，這才讓主人放下心中的大石。協會也再三宣導強調，「你可以不喜歡牠但別傷害牠」，每隻動物應當受到基本的尊重與對待。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

動保法規定，有下列情事之一者，處二年以下有期徒刑或拘役，併科新臺幣二十萬元以上二百萬元以下罰金： 一、違反第五條第二項、第六條或第十二條第一項規定，宰殺、故意傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失。 二、違反第十二條第二項或第三項第一款規定，宰殺犬、貓或經中央主管機關公告禁止宰殺之動物。

▲狗狗心情已逐漸恢復，現在可以喝水進食了。

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