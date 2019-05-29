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英鬥犬深夜MC來！媽急買紅粉小內褲套上　牠回眸眼神死網笑噴

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MC來穿小內褲，英鬥犬回眸眼神死。（圖／飼主林子珆提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲英鬥犬BOBE穿上小內褲後，一臉不爽看鏡頭。（圖／飼主林子珆提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

記者吳鎮良／採訪報導

這個造型Hen可以！新北市的飼主林子珆‎家中有隻可愛的英國鬥牛犬「BOBE」，這晚在排定結紮前，牠的生理期突然來了，由於主人當下買不到合適的狗用生理褲，只好先買小朋友穿的內褲來再貼上衛生棉讓牠應急。馬麻將BOBE穿小內褲的照片分享到社群網站上後，引發網友熱議！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

飼主林子珆21日在《ETtoday寵物雲》創辦的寵物社團「有點毛毛的」PO出一則貼文並說道，「幫這位小姐買了兒童用M號的小褲褲，加上有翅膀輔助，希望她今晚睡覺可以不要胡亂蹭掉她的小褲褲才好，不然妳阿母我新買的夏季床罩組還沒送到之前，要一直又洗又烘床罩啊～」

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MC來穿小內褲，英鬥犬回眸眼神死。（圖／飼主林子珆提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲汪：你是不是在笑我阿！

MC來穿小內褲，英鬥犬回眸眼神死。（圖／飼主林子珆提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲要搭配吊帶褲的背帶才能避免小內褲滑掉。

照片中可以看到，BOBE穿上粉紅色的小內褲後，看起來既合身又很可愛，但是牠似乎不太喜歡就是了；只見牠看到馬麻拿出手機拍照，便露出一臉鬱卒的表情和眼神死的模樣，搭配BOBE天生的皺紋，讓這組照片看起來格外有戲！

BOBE的個性溫馴又愛玩，聰明的牠很會看人臉色，但是隨著年齡和身形的增長，膽子卻沒跟著長大；此外，牠很喜歡穿漂亮的衣服，但又很會用白眼、斜眼看人，整個超反差萌。馬麻說，「BOBE不喜歡看鏡頭，都是要自己去抓時機點，當時牠處於很疲倦的狀態，所以一臉不爽，但是只要跟牠說來穿褲褲，就很乖乖過來讓人幫牠穿。」

MC來穿小內褲，英鬥犬回眸眼神死。（圖／飼主林子珆提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲內褲要剪個洞才能讓尾巴出來透透氣。

這張可愛又逗趣的照片很快就湧入600多名網友按讚，許多人看完都在底下留言說，「牠很適合這小褲褲」、「我們家也是穿小童內褲，還要剪一個小尾巴孔」、「哈哈哈好可愛的屁屁」、「可以代言了XDD」、「好適合牠啊！超可愛的」、「怎麼覺得這樣很性感」。飼主林子珆目前已經幫BOBE預約結紮時間，請網友們放心喔！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

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關鍵字： 英鬥犬月經結紮毛孩狗狗內褲

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