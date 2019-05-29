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圓臉肥貓穿休閒套裝出門　站立定點吹風不動：我想回家～

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寵物小組／綜合報導

大部分的汪星人總是愛吵著出門，相反地，貓咪似乎就不怎麼愛出去。抖音APP用戶「梁老財」有段影片最近在網路上瘋傳，內容是這天有名奴才帶著愛貓出門散步，甚至還為牠穿上休閒套裝，只是這位主人不知道是腳麻還是不想運動，說什麼就是不肯前進半步，模樣笑翻許多網友！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

臉書粉專「加藤軍台灣粉絲團 2.0」日前轉貼這則影片並註解，「你覺得這隻貓該叫甚麼名字？」畫面中，橘白色的喵星人身上穿著休閒套裝、背上揹一個紅色小背包、頭上甚至還戴著一頂藍色小帽子，模樣就彷彿是一名正要去郊遊的小朋友阿～

肥貓穿套裝出門，站定點吹風不動。（圖／翻攝自抖音APP用戶「梁老財」）

▲▼喵星人著好裝卻不肯散步，一屁股坐下享受吹風。（圖／翻攝自抖音APP用戶「梁老財」）

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肥貓穿套裝出門，站定點吹風不動。（圖／翻攝自抖音APP用戶「梁老財」）

影片中可以看到，當這隻貓咪在戶外時，絲毫沒有移動半步，直接一屁股坐在地板上動都不動；只見牠非常享受風吹在臉上的感覺，過程中頻頻將雙眼閉上，一臉陶醉的樣子似乎是快睡著了呢！

這段影片不到一周就累積3.4萬次的觀看次數，數百名網友看完都紛紛留言笑說，「怎麼很像《天外奇蹟》裡面的小男童」、「一臉感覺想要回家」、「憂鬱小貓貓」、「哈哈哈好可愛喔！」、「臉可以肥這麼圓也不簡單XD」、「風中一匹貓」、「阿嬤家的貓」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

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關鍵字： 貓咪散步抖音肥貓

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