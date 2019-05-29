定期健檢！獸醫曝貓咪「愛逞強裝沒事」天性　奴才「快學4招」把關主子健康

▲主子的健康比什麼都重要啊～（示意圖／pexels）

寵物小組／綜合報導

許多人每年都會定期做健康檢查，但毛孩的健康也相當重要。有醫生就建議要「定時帶貓咪做健檢」，因為貓咪是被掠食的動物，即便身體有病痛，也會逞強裝做沒事。東森保代與明台產險聯手推廣的「東保寵物の好險2」，不僅續保年齡無上限、投保免體檢，高齡寵物的慢性疾病，也都可以理賠。

「東保寵物の好險2」，開始在《ETtoday寵物雲》向會員推薦，在保代說明會上，醫生也建議飼主要「定時帶貓咪做健檢」，飼主能利用免費健檢的機會，檢查貓咪的健康狀況。醫生表示，因為貓咪是被掠食的動物，即便身體有病痛，也會逞強裝出沒有問題的狀態，以免被看出虛弱狀態被天敵盯上。

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醫生強調，因此定時帶寵物做健康檢查是必要的，尤其是貓咪，常常有飼主發現問題時，已經是毛寶貝病情很嚴重的時候才看出來。醫生透露，貓咪常見的病症有泌尿道結石、腎臟健康問題、黴菌等等。

▲一輩子都要呵護主子！（示意圖／pakutaso）

除了定期健康檢查外，貓奴們也可以從4個細節來看主子是不是健康，分別是「精神面貌」、「日常飲食」、「排泄情況」、「外表狀況」。首先是精神面貌，如果平常看到食物、就會過來蹭人的貓，突然對食物不感興趣，或不給人觸摸，最好多注意一點。

再來是日常飲食，因為貓的飲食一般都算穩定，如果突然有厭食狀況，除非是有換糧或吃到別種奇怪的東西，不然就有可能是主子生病了。接著是排泄情況，如果主子的糞便和尿液有問題，像是便便很稀、有血跡，或尿量過多過少、顏色很深等等，都有可能是身體出狀況了。

最後則是外表狀況，其實平常在撫摸愛貓的時候，就可以觀察貓咪身上有沒有什麼不同，看看是否有腫塊、外傷、瘀血或脫毛等情況。東森保代表示，這次最新推出的「東保寵物の好險2」，保障內容主要是意外與疾病醫療費用補償、寵物侵權責任、寵物協尋廣告費用、住院期間寵物寄宿日額費用等項目，皆可依保單條款給付保險金。

「東保寵物の好險2」更多說明：https://new.etlife.com.tw/activity/petActivity

▼《ETtoday東森寵物雲》開始提供會員寵物險推薦服務。（圖／記者陳靜攝）