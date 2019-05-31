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東森寵物雲「巡迴義診」到苗栗！　商店再加碼「打卡送罐頭」

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▲東森寵物雲商店板橋開幕。（圖／記者林韋辰攝）

東森寵物雲商店巡迴義診開始囉！（圖／記者林韋辰攝）

寵物小組／綜合報導

東森寵物雲商店特別與「ProudPet嬌寵醫生」進行合作，在全省門市巡迴義診！獸醫陳正倫先生將在6月1日下午1點到7點到苗栗門市，為毛小孩做免費的健康檢查，另外店鋪還推出優惠活動，讓飼主不但了解愛犬的身體狀況，還能買到超值商品。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲東森寵物雲商店三重中正北店。（圖／記者陳靜攝）

▲歡迎帶毛孩來東森寵物雲苗栗門市！（圖／記者陳靜攝）

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東森寵物雲苗栗門市將在這周六進行免費義診活動，同時還有指定品牌飼料第二包6折及65折的優惠活動，以及帶寵物來門市打卡贈送罐頭，或是詢問寵物保險，並留下聯絡資料也會得到精美小禮物，讓飼主帶毛小孩做健康檢查以外，還可以買到超值商品，鼓勵乖乖看醫生的毛孩們！

陳正倫曾花6年時間照顧一隻棄貓，貓咪後驅癱瘓，最終因尿毒症引發腎衰竭離世，這讓他意識到「居家養護」的重要性，因此希望透過義診服務，讓飼主們在面對毛孩生病時有概念，才不會耽誤到黃金救援期。陳醫師也以「行動醫療車」的概念，設計了「嬌寵醫生APP」，提供創新的服務。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲東森寵物雲商店板橋開幕。（圖／記者林韋辰攝）

陳正倫醫生細心診療狗狗。（圖／記者林韋辰攝）

【東森寵物雲苗栗店】

電話：03－726－3118

地址：苗栗縣苗栗市中正路109號

▼掃描下載「嬌寵醫生APP」。

▲免費巡迴義診。（圖／東森寵物雲商店）

陳正倫醫生
現職：嬌寵醫生創辦人兼執行長
經歷：板橋仁愛家畜醫院主治醫師、全國動物醫院主治醫師／分院長

【6月份義診時間】

第一場
時間：2019/06/01（六）13:00-19:00
地點：東森寵物雲苗栗店（苗栗縣苗栗市中正路109號）

第二場
時間：2019/06/08（六）13:00-19:00
地點：東森寵物雲新豐店（新竹縣新豐鄉松林村新興路56號1樓）

第三場
時間：2019/06/15（六）13:00-19:00
地點：東森寵物雲竹東店（新竹縣竹東鎮長春路3段224號1樓）

第四場
時間：2019/06/22（六）13:00-19:00
地點：東森寵物雲湖口店（新竹縣湖口鄉中山路二段212號、214號）

▼更多精彩影音

關鍵字： 東森寵物雲商店嬌寵醫生 義診苗栗門市巡迴義診

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吃飯還要防守同伴突襲 網笑翻：從小就知道架拐子

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