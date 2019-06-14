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礁溪貓1分狂做55下「仰臥起坐」　減肥動作笑翻網：粽子吃太多

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寵物小組／綜合報導

連貓都在健身了，你還有什麼理由不運動！宜蘭礁溪有位愛媽平常餵養一隻5歲大的流浪貓「寶貝」，這天她撞見寶貝吃飽後，竟然靠在階梯上瘋狂做「仰臥起坐」，標準的運動坐姿笑翻許多人，愛媽就笑牠「很會自得其樂耶」。

▲礁溪貓1分狂做55下「仰臥起坐」，標準動作笑翻網：應該有6塊肌。（圖／網友邱小岑提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲一隻很努力的在練6塊，另一隻很努力地把自己練成1塊。（圖／網友邱小岑提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同，下同）

影片中可見，寶貝身體靠在階梯旁、兩腳張開開。只見牠一個腰部扭動，將上半身抬起，抬起後又快速往下沉，呈現上上下下的仰臥起坐。可愛的牠，1分鐘約做55下，途中還爽到一直喵喵叫。最後牠被同伴撲倒，才終止了運動行為。

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▲礁溪貓1分狂做55下「仰臥起坐」，標準動作笑翻網：應該有6塊肌。（圖／網友邱小岑提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲寶貝：本喵練就6塊肌應該指日可待～

▲礁溪貓1分狂做55下「仰臥起坐」，標準動作笑翻網：應該有6塊肌。（圖／網友邱小岑提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲超會自得其樂的貓。

網友邱小岑轉述愛媽的說法，「阿姨笑說寶貝的動作真的很有趣，牠很能自得其樂，然後平常很孤僻，很少跟其它貓咪嬉鬧玩樂。」同時也提到，寶貝的是隻有趣又可愛的貓，只不過個性比較敏感，對人有警戒心，不容易親近。

▲礁溪貓1分狂做55下「仰臥起坐」，標準動作笑翻網：應該有6塊肌。（圖／網友邱小岑提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

網友邱小岑幫愛媽把影片PO到愛貓聯盟，至今吸引7000多人按讚，網友看完紛紛笑說，「這應該有6塊肌了吧」、「喵喵：粽子吃多了，記得要多運動哦！」、「仰臥起坐第一名」、「是背癢在蹭蹭還是在仰臥起坐啦，也太可愛」、「爽到一直叫」、「這位筋骨很硬喔」、「看貓貓們這麼放鬆自在...謝謝餵養照顧他們的您」、「端午節粽子吃太多了啦XDD」。

更多精采影片：

關鍵字： 流浪貓仰臥起坐礁溪

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