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基隆山羌遭捕獸鋏斷腿！倒草叢哀嚎　動保員一摸：肚子有寶寶

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▲基隆山羌遭捕獸鋏斷腿！倒草叢哀嚎　動保員一摸：肚子有寶寶。（圖／基隆市動保防疫所提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲懷有身孕的山羌遭捕獸鋏斷腿，倒在草叢中痛苦哀嚎。（圖／基隆市動保防疫所提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）

記者林韋辰／採訪報導

基隆動保防疫所今（12日）接獲民眾報案，得知東勢街36巷附近山區有1隻山羌遭捕獸鋏夾傷。報案民眾聽見牠倒在草叢中痛苦掙扎，還發出悲慘叫聲，形容「好像快死掉了」。動保所立即派保育員前往救援，所幸保住山羌一命。山羌目前由銀行動物醫院進行醫治，動保所盼這周傷口能快點復原，早日讓牠回歸大自然。

基隆動保所長陳瑞濱表示，山羌的左前腳遭超大的捕獸鋏夾斷，左掌已經整個腐爛，必須做截肢。動保員也摸到山羌的肚子，發現鼓鼓的，初步判斷是一隻「懷有寶寶」的山羌。

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▲基隆山羌遭捕獸鋏斷腿！倒草叢哀嚎　動保員一摸：肚子有寶寶。（圖／基隆市動保防疫所提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲陳瑞濱形容「那捕獸鋏超大的！」。

▲基隆山羌遭捕獸鋏斷腿！倒草叢哀嚎　動保員一摸：肚子有寶寶。（圖／基隆市動保防疫所提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲獸醫為山羌治療傷口，等傷口恢復後再辦理野放。

可憐的山羌在銀行動物醫院接受治療，等到傷口復原後，再安排野放作業。陳瑞濱表示，「我們評估山羌還有三條腿，野生動物會去適應三條腿的情形，只要有覓食能力野放應該是沒問題。而牠也是草食性動物，不用捕獵，三條腿比較不會影響覓食。」

▲基隆山羌遭捕獸鋏斷腿！倒草叢哀嚎　動保員一摸：肚子有寶寶。（圖／基隆市動保防疫所提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲傷口已包紮完成。

基隆動保處提醒民眾。山羌今年已從保育類野生動物除名，降為一般野生動物，但仍受野生動物保育法一般類野生動物規範，民眾如發現山羌仍應採不騷擾、不接觸、不捕抓的原則，以維護動物福利，未經申請許可非法捕抓一般類野生動物者，將處新臺幣6萬元以上30萬元以下罰鍰處罰。若民眾發現捕獵野生動物行為，或發現「捕獸鋏」，請立即撥打1999專線、警察局110專線，共同打擊不法之人，維護自然生態之生物多樣性。

▲基隆山羌遭捕獸鋏斷腿！倒草叢哀嚎　動保員一摸：肚子有寶寶。（圖／基隆市動保防疫所提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲動保所希望山羌傷口能快點恢復，並早日回歸大自然，不然拖太久對山羌處境更危險。

▲基隆山羌遭捕獸鋏斷腿！倒草叢哀嚎　動保員一摸：肚子有寶寶。（圖／基隆市動保防疫所提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

依動物保護法第14-1條「捕捉動物，非經主管機關許可，不得使用獸鋏」，同法第14-2條「非經中央主管機關許可，任何人不得製造、販賣、陳列或輸出入獸鋏」，違法放置捕獸鋏或販售捕獸鋏都將被依同法第30條處新臺幣15,000元以上75,000元以下罰鍰，如因使用捕獸鋏致犬貓斷腿，將依同法第25條處一年以下有期徒刑或拘役，併科新臺幣10萬元以上100萬元以下罰金。另依野生動物保育法第19條不得以獸鋏捕抓野生動物，如放置獸鋏夾傷保育類野生動物，將依同法第41條處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣二十萬元以上一百萬元以下罰金。獸鋏夾傷人，行為人亦負有法律民、刑事責任。

▲基隆山羌遭捕獸鋏斷腿！倒草叢哀嚎　動保員一摸：肚子有寶寶。（圖／基隆市動保防疫所提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲希望山羌快快好起來。

關鍵字： 山羌基隆市動物保護防疫所野生動物捕獸鋏

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