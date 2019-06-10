小瘋狗草叢滾地挖出「超大魚屍」！網嚇：這是P上去的嗎？

▲球球：媽媽你看！我挖出超大寶物。（圖／網友Tenny Liao提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）



寵物小組／綜合報導

狗狗露出驕傲的表情，主人則是快要崩潰啦！網友Tenny Liao趁著端午連假，帶著2歲米克斯「球球」到公園玩耍。球球開心在草地滾來滾去，意外挖出一塊超大魚乾屍，並得意秀給媽媽看。飼主看了當場崩潰，直呼「整個超崩潰啊！真的非常非常臭。」

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飼主說，「我們才剛到放風的地方，一放繩，牠就開始瘋狂到處滾草。突然一個固定處，牠開始瘋狂翻滾，咬著一片大樹葉丟跟咬！我走近一看...馬上跳開，剛開始以為是捲成一大圈的蛇皮，後來發現是乾掉許久的大魚乾屍。」

球球撿完乾掉魚屍後，還盡情享受滾屍體的樂趣。「等到魚乾事件結束後，牠又跑去找青蛙屍體，還開始跟我們玩起百米賽跑，我要拿肉肉跟牠換，牠竟然死都不肯鬆嘴。」

▲球球一玩起來就非常瘋狂。



飼主在米克斯社團分享球球的事蹟，網友看完紛紛留言，「這垃圾魚好大隻」、「狗狗有這種表情是主人最大的驕傲」、「等等～這魚屍體看起來好猛xD」、「確定不是挖到化石嗎...這魚！」、「魚是P上去的嗎XD」、「可以培養成尋寶專家」。

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