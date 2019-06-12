貓孫娃娃音哀求！老爸「親自剝蝦」餵食　網幫女兒QQ：醒醒吧

寵物小組／綜合報導

歡迎加入非親生聯盟！台南有隻7歲的橘白貓「胖仔」超可愛，知道爸爸疼牠，總會湊過去「喵喵叫」討飯吃。這天飼主Joanna Chang就看到爸爸竟然幫胖仔「親自剝蝦」，哀怨又吃醋地說「我爸從來沒有幫我剝過蝦...」。

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這天胖仔看到爸爸在廚房用料理，開始用好萌的喵喵音，逐步逼近廚房。只見爸爸在桌上忙著弄蝦子，剝完還給寶貝舔一下，接著將整碗放在用餐區，好讓貪吃的毛孫可以開心狂嗑。

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▲胖仔：爸爸～快點餵我餵我！（圖／網友Joanna Chang提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）



胖仔個性乖巧又聰明，讓原本超討厭牠的爸爸變成最愛牠！姐姐Joanna Chang笑說，「我其實覺得蠻欣慰的，因為爸爸是職業軍人，刀子嘴豆腐心那種。以前剛養貓，家人非常不贊同，後來我出國唸書，他們才勉強答應我要照顧。」

「我爸常常在我上班的時候，一直說要等我去上班把貓咪丟掉，那時候我真的很擔心，但現在看到牠們這樣親密，我真的很放心！所以看到爸爸沒幫我剝蝦，我其實也沒關係啦哈哈！」

▲貪吃又愛睡的貓。



姐姐Joanna Chang將老爸替胖仔剝蝦的影片，上傳到貓咪社團，網友看完紛紛留言，「醒醒吧～你才是撿來的」、「去滴血認親，認清事實，哈哈」、「你乖 你是偷抱來的」、「沒關係我們都還有官可以做啊～」、「是親生的很清楚了XD」、「因為不是親生的。哈哈」。

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▲胖仔在家受盡疼愛，危害到親生兒女的地位。

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