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遇到密醫...愛犬吃完藥「過敏休克」　飼主急送醫院搶救

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▲遇到密醫...愛犬吃完藥「過敏休克」，飼主急送醫院搶救。（圖／新北市動保處提供） 

▲月月：爸爸...我不要打針。（圖／新北市動保處提供，下同）
寵物小組／綜合報導

選到一間好的動物醫院非常重要！新北市動保處為保障毛寶貝健康及福祉，今年5月份進行查核動物醫院，讓飼主帶家中毛寶貝就醫時，不用擔心碰到無執照獸醫師或讓毛寶貝使用過期藥品等情形，避免花錢又傷身。一名飼主王美云分享之前帶愛犬「弟弟」到動物醫院治療，竟然遇到沒有獸醫證書的密醫，當場差點害愛犬的命沒了。

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飼主表示，之前帶弟弟到動物醫院，沒想到遇到宣稱自己是獸醫的密醫，受到他推薦使用到過期動物藥品，結果害的弟弟吃了嚴重過敏休克，緊急送到別家動物醫院，才救回寶貴的生命。自從這次經驗後，她再也不敢帶寵物去執照登記不明的動物醫院看診。

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▲遇到密醫...愛犬吃完藥「過敏休克」，飼主急送醫院搶救。（圖／新北市動保處提供）

▲記得要去合法的獸醫診療機構。

為了避免這種情況發生，動保處今年5月進行243間動物醫院查核，重點為獸醫師開業及執業執照是否依規定申請、證書是否懸掛於明顯處所及是否陳列販賣過期動物藥品等，動保處也宣導有關寵物登記、狂犬病疫苗注射及犬貓絕育補助，輔導開業動物醫院需符合獸醫診療機構設置標準項目，包含診療機構為獨立空間，並與住家或診療無關之設施區隔；診療室、手術室及住院病房需為獨立空間，並有診療台、手術台、秤重設備、手術器械、滅菌消毒設備及檢驗設備等裝置。

動保處檢也檢查診所內的藥品需存放於藥櫃中，疫苗及必需冰存藥品保存專屬冰箱與食物不可存放在一起等。「其餘像是獸醫師開業、執業證書是否懸掛於明顯處所，讓飼主進入動物醫院便可一目了然；查核動物用藥品，除了確定動物醫院是否合法領有動物用藥販賣許可證及懸掛在明顯場所外，對於動物醫院販賣的所有動物用藥品，都會仔細檢查其保存期限，避免過期劣藥影響毛寶貝健康，讓飼主將毛寶貝交給獸醫師診治時更放心、更有保障。」

▲遇到密醫...愛犬吃完藥「過敏休克」，飼主急送醫院搶救。（圖／新北市動保處提供）

▲藥櫃錠劑和針劑分類整齊放好。

動保處表示，獸醫師法及動物用藥品管理法規範動物醫院規定，藉以維護毛寶貝生命健康及確保消費者權益，動保處今年查核動物醫院，除宣導飼主主動進行寵物登記、狂犬病疫苗注射及完成結育政策外，讓所有飼主及毛寶貝有一個放心且安全的就醫環境。若民眾碰到家中寵物生病時，勿因著急擔心而亂了手腳，選擇至合法動物醫院就診，才能保障守護毛寶貝。

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