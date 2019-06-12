可愛小動物要休假！北市動物園「放假10天」　趁這周快來玩

▲無尾熊：耶～我們要放假了囉！（圖／臺北動物園提供）



寵物小組／綜合報導

可愛的小動物也要休假！臺北市立動物園將自108年6月19日（三）起至108年6月28日（五）止，共有10天「不對外開放」。動物園特別提醒所有喜愛野生動物的大小朋友們，近期在規劃出遊行程時，請記得避開這10天，以免撲空掃興唷！

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距離108年6月19日（三）還有6天，臺北市立動物園將有10天連續不對外開放的日子（至108年6月28日星期五）。動物園表示，如果大家捨不得和可愛的野生動物們分別太久，不妨把握園區不對外開放前的最後一個星期六、日（6/15、16兩日），和親朋好友相約來一趟休園前的最後巡禮。大家可以睜大眼睛，仔細記下園區既有的樣貌，等到重新開放後，就能比一比誰會發現最多在不對外開放期間，動物園園區景觀樣貌有所改變的地方？！

▲圓仔：大家若是捨不得和可愛的動物們分別太久，這個星期六、日（615、16兩日）還可以來看我們唷！



臺北市立動物園由圓山搬遷到木柵已經超過30年，這麼多年來每年僅農曆除夕一天不對外開放，為了進行必要維護，園內室內館安排在每個月不同星期的週一輪流休館（遇假日則順延隔日休館），在全年持續營運的狀況下，萬一遇到園區內相關設施與環境需要整修或保養時，只能透過協調施作的時間與空間，以分區方式進行，但這樣的模式，往往會使工期與費用增加，對動物的干擾也相對拉長。

在這10天不對外開放參觀的日子裡，臺北市立動物園將傾全力進行園區內的各項修繕工作，期待透過有效率的維護計畫，完成整體環境檢測與設施維護，來強化遊客休憩與參觀品質，並縮短施工期程減緩對動物的干擾，以提升動物福祉。「若有不便之處，敬請多多包涵！」

▲保育員維護無尾熊棲架。



臺北市立動物園特別參考國外其他動物園對於園區整體維護的各種做法，並於107年透過「臺北市政府i-Voting」開放全民網路投票，決定《動物園可以增加不對外開放的時間嗎？》獲得近9成8的民眾支持。臺北市立動物園將自今（108）年起首度實施增加不對外開放的時間，不過為了降低對民眾的影響，將原訂12天不開放的時間縮短為10日，因此除農曆春節除夕日維持不對外開放參觀外，臺北市立動物園將增加於108年6月19日（三）至6月28日（五），共10天不對外開放參觀。

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