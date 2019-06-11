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有人挾持我！貪玩汪「屁股嚕地」被架去房間　眼神死笑翻網

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寵物小組／綜合報導

救命啊～本汪遭到挾持！新北市板橋區一隻1歲米克斯「胖虎」超貪玩，這天從哥哥房間玩出來，玩到一半時，賴在客廳不離開。哥哥怎麼呼喊牠「快進來房間」，但是胖虎都不聽，以超逗趣的「僵硬坐姿」遭拖離，一旁觀看的媽媽笑翻。

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▲有人挾持我！貪玩汪「屁股嚕地」被架去房間　眼神死笑翻網。（圖／網友邱美玲提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲胖虎：來人啊～快救我。（圖／網友邱美玲提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）

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從影片中可見，胖虎一臉不想回房間，用呆萌的眼神死望向前方，全身也僵硬坐挺挺。只見哥哥兩腳一跨，手手握住腋下，開始往房間嚕過去。可愛的胖虎全程姿勢都沒變，屁股一路坐地板架回房間，模樣相當搞笑，好像在說「我被挾持了～快救我！」

「牠再怎麼不甘願，還是會任由哥哥擺布。」媽媽笑說，當時強制要帶胖虎回房間，是因為另外一隻狗「曼怩」要洗澡，需要隔離牠們，否則兩隻會玩瘋。「然後胖虎牠真的比一般狗還要聰明喔，真的聽得懂人話。」

▲有人挾持我！貪玩汪「屁股嚕地」被架去房間　眼神死笑翻網。（圖／網友邱美玲提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲胖虎跟曼怩會輪流顧媽媽的房間。

可愛的胖虎跟曼怩個性活潑又愛玩，常常把家裡搞得非常熱鬧，「養牠們真的很療癒，每天都可以笑！」媽媽也提到，「有一次出院回來，牠們竟然輪流來顧我房間門，心想毛孩真的很有靈性欸！」

藉由胖虎的可愛事蹟，媽媽希望大家可以看看米克斯有多麼可愛，進而提升牠們的認養率。網友看完胖虎被架回房間的影片，紛紛在底下留言，「超好笑」、「好可愛啦～眼神死」、「哈～耍賴」、「胖虎不想要」、「想對我怎樣啦」、「胖虎：幫我打113啦」。

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▲有人挾持我！貪玩汪「屁股嚕地」被架去房間　眼神死笑翻網。（圖／網友邱美玲提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲若胖虎知道要被罵，就會躲在椅子下避難。

更多精采影片：

關鍵字： 米克斯房間眼神死

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