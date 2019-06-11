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外送便當喔！「胖胖香腸汪」忍誘惑直直向前衝　網：確定不是搶劫？

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寵物小組／採訪報導

看這個身材...便當會不會先被吃掉呀！台北網友Pady Wu日前在一處轉角，看見遠遠有隻黑色米克斯逐漸飛奔過來。Pady Wu定眼一看，發現狗狗長的非常圓潤，嘴裡還叼著一份便當，開心衝回家的樣子超級可愛。

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▲外送便當喔！「胖胖香腸汪」叼飯直直向前衝　網笑：確定不是搶劫？（圖／網友Pady Wu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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▲汪星人忍住便當誘惑，眼神堅定地往前奔跑。（圖／網友Pady Wu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

從Pady Wu錄下的影片中可見，米克斯身材圓滾滾，奔跑的時候肉肉還會稍微抖動，宛如一根肥肥的黑色香腸在移動。只見汪星人非常乖巧，腳步輕盈飛快，好像化身專業的送貨員，幫忙提著便當袋往前奔走。

Pady Wu第一次看見這隻狗，直呼「狗狗走的非常快！超認真的，直直向前駛，應該是想要快點收工發便當吧XD」同時也笑說，「真的好厲害啊～使命必達啊！」

▲外送便當喔！「胖胖香腸汪」叼飯直直向前衝　網笑：確定不是搶劫？（圖／網友Pady Wu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲黑狗：閃喔閃喔～本汪要去送便當。

Pady Wu表示，狗狗的撿屎官疑似跟在後面，「我有看到一位爸爸手上拿著報紙跟塑膠袋！」Pady Wu將短片分享到寵物社團笑翻許多網友，大家紛紛在底下留言，「哭囉會把便當吃掉」、「是不是撿到準備去處理掉」、「看身材，你確定不是劫匪」、「這是要自己吃的吧...這身材...= =」。

小提醒，帶狗狗出門記得要繫上牽繩喔，以免發生意外。

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關鍵字： 米克斯便當

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