外送便當喔！「胖胖香腸汪」忍誘惑直直向前衝　網：確定不是搶劫？

寵物小組／採訪報導

看這個身材...便當會不會先被吃掉呀！台北網友Pady Wu日前在一處轉角，看見遠遠有隻黑色米克斯逐漸飛奔過來。Pady Wu定眼一看，發現狗狗長的非常圓潤，嘴裡還叼著一份便當，開心衝回家的樣子超級可愛。

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）





請繼續往下閱讀...

▲汪星人忍住便當誘惑，眼神堅定地往前奔跑。（圖／網友Pady Wu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

從Pady Wu錄下的影片中可見，米克斯身材圓滾滾，奔跑的時候肉肉還會稍微抖動，宛如一根肥肥的黑色香腸在移動。只見汪星人非常乖巧，腳步輕盈飛快，好像化身專業的送貨員，幫忙提著便當袋往前奔走。

Pady Wu第一次看見這隻狗，直呼「狗狗走的非常快！超認真的，直直向前駛，應該是想要快點收工發便當吧XD」同時也笑說，「真的好厲害啊～使命必達啊！」

▲黑狗：閃喔閃喔～本汪要去送便當。



Pady Wu表示，狗狗的撿屎官疑似跟在後面，「我有看到一位爸爸手上拿著報紙跟塑膠袋！」Pady Wu將短片分享到寵物社團笑翻許多網友，大家紛紛在底下留言，「哭囉會把便當吃掉」、「是不是撿到準備去處理掉」、「看身材，你確定不是劫匪」、「這是要自己吃的吧...這身材...= =」。

小提醒，帶狗狗出門記得要繫上牽繩喔，以免發生意外。

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

更多精采影片：