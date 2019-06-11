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做好防雨準備！汪汪全身包緊＋護目鏡　網：核生化作戰裝備？

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▲做好防雨準備！汪汪全身包緊＋護目鏡　網：核生化作戰裝備？（圖／網友賴聖文‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲汪汪做好完美的「防雨措施」。（圖／網友賴聖文‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）

寵物小組／綜合報導

毛小孩也要有自己的防雨作戰計畫！網友賴聖文11日在「有點毛毛的」社團分享一張可愛的照片，內容是米克斯「米菇」被主人包成一顆小籠包，對抗接下來這幾天的大豪雨。可愛的萌照一出，立刻讓網友笑不停，直呼「這是核生化作戰裝備？」

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照片中，勾錐的小米菇穿上白色雨衣，將頭頂、身體包緊緊。只見眼神無辜的牠，鼻子還戴著護目鏡，主人替牠準備的「雨天作戰模式」，看來相當成功，臉部跟身體都完美保護到。

▲▼小黑的生命之旅　只剩兩年能活...人犬相伴環島度過餘生（圖／取自臉書粉專「跟著有其甜 Follow Through The Force」）

▲可愛的米菇。（圖／取自臉書粉專「跟著有其甜 Follow Through The Force」）

主人貼文逗趣地表示，「已做好本週強烈梅雨季的準備，大家的毛孩在雨天時有什麼裝備呢？」；網友看完笑說，「這是降驟雨嗎菇太飛迅了」、「我看成防毒面具」，同時也有不少飼主貼出自家寶貝的雨衣照。

可愛的米菇是主人7年前撿到的狗狗，如果不是爸爸的出現，或許現在的米菇依然流落街頭、沒有一個溫暖的家，還必須得獨自承受惡性腫瘤的折磨。現在過得相當幸福的牠，之前還與爸爸一起到台灣各個角落旅行，透過搭便車、滑滑板享受環島的樂趣。

▲▼小黑的生命之旅　只剩兩年能活...人犬相伴環島度過餘生（圖／取自臉書粉專「跟著有其甜 Follow Through The Force」）

▲米菇跟著爸爸一起去旅行。

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