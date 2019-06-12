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媽媽救我！寶寶遭小色狗「強壓晃動」　4秒短片崩潰上百萬人

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Thanyaporn Kayrach 發佈於 2019年6月11日 星期二

寵物小組／綜合報導

小色狗，你在幹嘛！泰國一名女飼主Thanyaporn Kayrach在臉書PO出一段令人崩潰的影片。內容是她打開房間門，驚見愛犬竟然壓著兒子瘋狂抖動，做出令人害羞的尷尬場景。這則短片上傳不到1天時間，至今已吸引100多萬人點閱，吸引超多網友來觀看。

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從短短的4秒鐘影片可見，媽媽準備走進房間，看到小黃狗將寶寶強壓在床上，並用小小的狗掌環抱住對方，屁屁再開始前後晃動。只見寶寶一臉問號，手手緊抓著棉被掙扎。這時小色汪聽到媽媽大叫一聲，才嚇得衝到旁邊「裝沒事」。

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▲媽媽救我！寶寶遭小色狗「強壓晃動」，4秒短片崩潰上百萬人。（圖／網友Thanyaporn Kayrach提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲寶寶被壓得不知所措。（圖／網友Thanyaporn Kayrach提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

這則短片瞬間在網路上瘋傳，粉專「爆笑公社」也轉發。網友看完紛紛在底下留言，「真的笑死」、「天啊，我會請狗吃拳頭」、「嚇死寶寶啦」、「寶寶委屈但寶寶不說」、「安餒母湯啦」、「鏟屎的...你...你別誤會！！我是看小主人他...不小心跌倒。」同時也有一些網友表示，「我覺得這不好笑..被狗狗指甲踩到很痛！而且寶寶的皮這麼嫩」、「影片沒有任何笑點，且也不噁心。這是牠的生理需求很正常的反應！！若已發現此狀況就不能將狗與孩子單獨留置同空間罷了。」

不管公狗或母狗，都會做出這種「騎乘行為」。牠們一方面在想色色的行為，另一方面是在宣示主權。如果要改善這種行為，可以利用「轉移注意力」、「結紮」，或是訓練牠聽懂「坐下、走開」等命令，阻止狗狗繼續騎乘。

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關鍵字： 泰國騎乘行為寶寶

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