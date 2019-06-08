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聽到熟悉車聲！彈簧狗跳200CM圍牆　燦笑迎接：歡迎回家

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▲米克斯雞腿。（圖／網友李孟寶授權提供）

彈簧汪跳上200公分的圍牆。（圖／網友李孟寶授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

愛突破無限可能！台北飼主李孟寶」這天回家差點嚇到暈倒。原來是米克斯「雞腿」聽到熟悉的車聲，激動地衝上前迎接，三兩下成功跳上200公分圍牆，還作勢往下跳，想和主人來個浪漫公主抱，馬麻傻眼地說，「你的腿有裝彈簧嗎？」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲米克斯雞腿。（圖／網友李孟寶授權提供）

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雞腿作勢往下跳，想和主人來個浪漫公主抱。

李孟寶受訪時說，「雞腿會認車聲，所以可以提前知道我回家沒，每次都是第一個出來迎接。」只見雞腿先破壞紗窗爬出來，再來像噴射機一樣「咻」一下跳上圍牆，還立刻翻肚討摸，完全不曉得馬麻被嚇到差點飆出國罵。李孟寶也提到，「由於圍牆過高，雞腿這樣跳躍其實挺危險，所以跟家人講好，以後我回家先把牠抓好，預防類似的情況發生。」

▲米克斯雞腿。（圖／網友李孟寶授權提供）

▲一看到馬麻，立刻翻肚撒嬌。

李孟寶表示，「我在經營流浪動物中途餐廳，店休時會帶狗狗到戶外運動訓練，釋放牠們體力和壓力，不僅可以提高在外散步的穩定性，也幫助毛孩降低對陌生人的警戒，有助於牠們社會化，也讓狗狗早日有緣人領養回家。」

▲米克斯雞腿。（圖／網友李孟寶授權提供）

▲12隻汪保鑣圍成圈擺陣護馬麻散步。

照片上傳到臉書社團「米克斯傳奇」引來許多網友熱議，「飛天狗」、「太厲害了！」、「飛天遁地」、「不要騙我這不是狗」、「太可愛了啦！」、「誰能比你更強」、「對馬麻的愛，克服了圍牆的高度」、「幫報名跳遠比賽哈哈。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲米克斯雞腿。（圖／網友李孟寶授權提供）

雞腿：哼！紗窗算什麼，誰都不能阻止我去迎接馬麻。

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關鍵字： 米克斯領養迎接燦笑圍牆彈簧狗

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