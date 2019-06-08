小象「被針狂戳」逼學才藝　為「娛樂遊客」身上都是洞

▲泰國動物園殘忍虐待動物。（影／PETA 亞洲善待動物組織授權）

寵物小組／綜合報導

PETA 亞洲善待動物組織揭露泰國北欖鱷魚湖動物園虐待動物的行為，飼養員為了讓大象表演才藝，竟然用針戳刺，導致大象身上遍布大大小小的傷口。此外連鱷魚、老虎都難逃暴力馴服，不是強拉身體供遊客拍照，就是遭受無情的虐打，使其身心崩潰受創。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

PETA 亞洲善待動物組織分享的影片中，幼象被關在簡陋的圍欄，腿部被鐵鍊牢牢拴住，而飼養員為了讓大象表演把戲，用尖銳的針猛刺身體，強迫牠們表演保齡球、繪畫、舞蹈等技巧，被迫學習違反天性的行為。

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PETA表示，「泰國的大象產業因一種叫phajaan的訓練方式而臭名昭張，有些仍處哺乳期的幼象，被迫離開母象的身邊，被無情地毆打也無法反抗，最終囚禁在娛樂場所中，度過牠們悲慘的一生。」

除了大象受虐，鱷魚也遭訓養員殘忍拖行，好賺取遊客的掌聲與小費，老虎被鐵鍊拴住脖子，強拉猛拖跟遊客拍照。這些歡笑的背後，都隱藏著動物正遭受不公平對待，牠們失去自由，成了無聲的奴隸。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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