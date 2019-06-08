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拍端午祝賀圖！　米克斯頭戴肉粽「秒變格格」：水某？

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▲米克斯一秒變格格。（圖／網友Meng Yun Tsang授權提供）

一秒變格格！（圖／網友Meng Yun Tsang授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

台北飼主Meng Yun Tsang 想拍攝祝賀節日圖，於是把粽子放到米克斯「妞妞」和「妹妹」的頭上，結果「1秒變格格」！馬麻笑到岔氣地說，「格格吉祥，不曉得還滿意今日的造型嗎？」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲米克斯一秒變格格。（圖／網友Meng Yun Tsang授權提供）

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汪：你們覺得我們美嗎？

Meng Yun Tsang接受《ETtoday寵物雲》採訪時表示，「平時裝扮牠們都滿成功，想不到這次卻釀成糗事。」只見馬麻拿肉粽來當應景物拍照，還放到妞妞和妹妹的頭上，想不到粽子成了髮髻。逗趣的是，注重外表的妞妞和妹妹對造型豪不在意，只想快點品嚐香噴噴的粽子，眼神死的模樣笑翻許多網友。

▲米克斯一秒變格格。（圖／網友Meng Yun Tsang授權提供）

妞妞和妹妹相當注重外表，平常喜歡讓馬麻幫牠們打扮。

照片上傳到臉書社團「米克斯傳奇」許多網友笑翻留言，「狗狗肉粽」、「怎麼那麼可愛」、「肉粽代言」、「勾錐～」、「一秒變格格」、「當耳朵蠻適合哈哈」、「牠們好配合XD」、「格格吉祥」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲米克斯一秒變格格。（圖／網友Meng Yun Tsang授權提供）

▲妞妞：妹妹拍照應睜開眼睛啦！

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關鍵字： 米克斯肉粽格格眼神死

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