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散步見新面孔！哈士奇見「溫馴大佬」熱情討抱　網留言超邪惡

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記者吳鎮良／採訪報導

「放開我！我要跟對方當朋友！」哈士奇哈比這天和家人出門散步時，意外撞見一位新面孔，當牠一看到對方就激動地想飛撲，即使被爸拔制止，牠仍在空中做出彷彿要討抱抱的行為，模樣逗趣又可愛。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

飼主Wing日前在臉書粉專「Mochi。哈比。Happy」上傳這段視頻並註解，「當哈比遇上豬。」畫面中，散步到一半的哈比一看到寵物豬，立刻按耐不住自己的心情，激動地想湊上前和對方認識一下，但爸拔為了怕發生衝突，仍緊緊拉著愛犬的牽繩，於是哈比就不停地在空中跳躍，甚至用吼叫聲來向對方示好。

二哈散步見大隻佬，網留言超邪惡！（圖／臉書粉專「Mochi。哈比。Happy」提供）

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▲▼哈比看到豬仔超開心，對方也熱情搖尾巴回應。（圖／臉書粉專「Mochi。哈比。Happy」提供，下同）

二哈散步見大隻佬，網留言超邪惡！（圖／臉書粉專「Mochi。哈比。Happy」提供）

豬仔原本也和主人出來散步吃草，結果意外遇到這名充滿熱情的朋友，讓牠感到新鮮又有些不知所措，尾巴就像狗狗一樣甩得超大力，感覺心情很愉悅。飼主Wing表示，「哈比很開心，牠只要對喜歡的人都會這樣。這隻寵物豬可能見慣大風浪吧！主人有說，很多狗狗看到牠都想咬，但哈比不一樣，比較是想做朋友，所以才在那邊跟我們聊天。」

影片曝光後立刻湧入上千名網友按讚，許多人看完都打趣笑說，「放開我，佩佩豬是我的偶像」、「豬豬好可愛喔」、「療癒的小尾巴」、「豬豬的主人好棒，有隨身帶塑膠袋」、「豬豬好淡定沉穩」；也有部分網友的留言超邪惡，「是培根！」、「食物的味道」、「會走路的食物耶」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

二哈散步見大隻佬，網留言超邪惡！（圖／臉書粉專「Mochi。哈比。Happy」提供）

▲哈比過去曾是浪浪，皮包骨的牠體重大概只有8-9 公斤。

二哈散步見大隻佬，網留言超邪惡！（圖／臉書粉專「Mochi。哈比。Happy」提供）

▲現在是名幸福的孩子。

更多精采影音：

關鍵字： 哈士奇有點毛毛的加拿大寵物豬

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