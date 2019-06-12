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橡皮筋纏身受困台65！愛滋貓休養後恢復圓潤體態　照片曝光網暴動

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橡皮筋貓恢復體態，照片曝光網暴動。（圖／新北市動保處提供）

▲虎斑貓起出被救援時體態消瘦。（圖／新北市動保處提供，下同）

寵物小組／綜合報導

新北市八里公立動物之家日前接獲民眾通報，台65快速道路上有一隻貓受困於車流與水泥圍牆間，身體虛弱無法自行脫困，情況岌岌可危，動保員趕至現場救援將該貓帶回動物之家治療，獸醫師檢診發現牠感染貓愛滋病，經調養後已恢復圓潤體態，而「歐米」在八里動物之家也遇見願意接納牠的主人，展開新的貓生。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

八里動物之家在今年一月時接獲民眾通報，有一隻貓咪受困在台65快速道路新莊往板橋方向的高架橋上，動保員到現場發現該貓虛弱靠牆水泥圍牆旁，橋上車流量大貓咪很可能因車禍意外死亡，動保員到場救援並送回動物之家，經過駐區獸醫施瑞伶檢查，貓咪除體態消瘦外，脖子被塑膠環套住，左肩及右腋下更因遭橡皮筋纏繞，導致嚴重切割傷口感染，推測可能是求生覓食時遭便當盒或器皿上橡皮筋及塑膠環套住而無法掙脫，獸醫師立即為牠移除橡皮筋，並進行輸液治療控制感染情形，所幸求生意志強烈的「歐米」，每天食慾都很好，如今已恢復圓滾滾的身材。

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橡皮筋貓恢復體態，照片曝光網暴動。（圖／新北市動保處提供）

▲橡皮筋造成右腋下大面積傷口及嚴重感染。

橡皮筋貓恢復體態，照片曝光網暴動。（圖／新北市動保處提供）

▲清創包紮並給予輸液治療。

然而，右腋下的切割傷口經獸醫數次清創縫合手術，傷口遲遲卻無法完全復原，經由檢測發現牠在外頭流浪時已感染貓愛滋，儘管疾病延長療程，「歐米」也漸漸適應動物之家的環境，開始向動保員撒嬌，不時出現放鬆的睡姿，而牠的傷口在積極治療及環境緊迫性減低情況下，在4個月後終於完全癒合。經過動保員鍥而不捨地努力，讓來訪民眾瞭解到貓愛滋病並不可怕，也終於讓「歐米」順利找到願意接納牠的家庭。

動保處表示，「歐米」感染到的貓愛滋病不會傳染給人類，這個疾病主要是流浪貓之間傳播，透過唾液而傳染病毒，其中又以流浪公貓較易感染，但死亡率不如人類愛滋病那麼高，愛滋貓較適合獨貓家庭，或是有相關照護經驗的飼主，但也由於身體防護機制差，需要有更多耐心、細心去做好居家照顧。愛滋貓咪不可怕，只要給予舒適無壓力的生活環境，也可以像一般狗貓陪伴主人很久，希望民眾能給愛滋貓咪享受家庭溫暖的機會。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

橡皮筋貓恢復體態，照片曝光網暴動。（圖／新北市動保處提供）

▲歐米體態圓潤許多，在動保員的努力下，終於找到願意接納牠的家庭。

關鍵字： 動保處貓咪救援

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