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兄弟姐妹都有家了...萌幼幼卻即將送進狗場　她嘆：我盡力了！

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幼幼即將進狗場　她嘆：我盡力了（圖／有點毛毛的／網友Cat Chen提供）

▲可愛的幼幼兄弟姐妹都送養了，只剩下牠自己......。（圖／有點毛毛的／網友Cat Chen提供，下同）

記者吳鎮良／綜合報導

希望有想養毛孩的人可以給牠一個機會！台南的網友Cat Chen‎一個月前救下7隻母帶子浪浪，先將牠們安置在家並且在臉書上PO認養文，希望能替毛孩子找個家。一個月過去後，已經有5隻幼幼順利送養出去，但狗媽媽和小幼到現在仍找不到家，即將面臨送進狗場的命運。

網友Cat Chen日前在臉書社團「有點毛毛的」PO出這則貼文並說道，「我想這應該是我最後一次，幫這個家庭發送養文了，狗媽媽加上一整窩6隻幼幼總共7隻，送到現在只剩下媽媽和一隻小幼，我盡力了！明天是牠們安置的最後一天，也就是說明天再沒有人領走牠們，那就只能進去幾千隻狗的狗場......。」

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▲▼剛生完就被趕！狗媽叼著孩子淋雨悲鳴　找不到家眼神害怕絕望。（圖／有點毛毛的／網友Cat Chen提供）

▲狗媽媽在某個雨天被驅趕出來，嘴裡咬著其中一隻幼犬。

▲▼剛生完就被趕！狗媽叼著孩子淋雨悲鳴　找不到家眼神害怕絕望。（圖／有點毛毛的／網友Cat Chen提供）

▲狗媽媽目前也在找家當中。

一個月前，Cat Chen看到這隻狗媽媽在夜晚被迫驅離，嘴裡叼著出生不久的寶寶，坐在雨夜中傻等，口中的小幼幼只能無力的哭叫，當時還有位阿伯拿著畚箕，裡面還有一隻幼幼，正準備不知道要丟到那裡去，還好被一名好心的鄰居正好看見，急忙攔下，並叫阿伯再去找看看，還有沒有其他小狗，最後找到6隻，和母狗一起暫時由鄰居安置在空地。

Cat Chen接獲消息到現場看狗媽媽，「牠的眼神充滿求救的訊號，仿彿在跟我說，幫幫我，我沒關係，但是請不要再讓我的小孩流浪」，讓她看了十分心疼，決定要盡一份心力，幫狗媽媽和孩子一起找家。最後也順利送養了5位毛孩子，但狗媽媽和小幼仍無人問津。

幼幼即將進狗場　她嘆：我盡力了（圖／有點毛毛的／網友Cat Chen提供）

▲請給狗媽媽和幼幼一個機會！

Cat Chen透露，目前家中已有6隻狗，實在無法再留下狗媽媽，不然真的很乖巧！她說，「我希望可以在明天之前幫牠們找到家！請大家幫幫這可憐的小朋友一家人好嗎？幼犬目前已經可以吃乾飼料，小幼是女生，狗媽媽還在漲奶的狀態所以還沒有帶去紮，狗狗目前在台南，小孩跟媽媽可以分開領養，有人愛最好，希望可以有家。」

我想
這應該是我最後一次
幫這個家庭發送養文了
狗媽媽加上一整窩6隻幼幼
總共7隻
送到現在只剩下媽媽和一隻小幼
我盡力了
#明天是他們目前安置的最後一天
也就是說明天再沒有人領走他們
那他們就只能進去幾千隻狗的狗場
我希望
可以在明天之前...

Cat Chen 發佈於 2019年6月13日 星期四

關鍵字： Cat Chen送養幼幼浪浪米克斯

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