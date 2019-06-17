餵養浪浪消失3天...愛媽好擔心　出門見牠在坐墊留「打卡訊息」報平安

寵物小組／綜合報導

許多愛動物的人士有餵養浪浪的習慣，有些甚至會幫忙抓紮，對社會付出很大的貢獻。網友Lily Mo最近這幾天都沒看到先前餵養的浪浪的身影，心裡有些擔心......。沒想到今天（17日）要出門時，居然看到牠們在機車坐墊上留下「打卡訊息」，這才終於讓愛媽放心！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

網友Lily Mo日前在臉書寵物社團「有點毛毛的」PO出一張照片並說道，「早上要出門時看到這景象，我想是牠留給我的訊息，嗯...我收到了，很好！」畫面中可以看到，黑色的機車坐墊上有無數個貓掌印，每一個掌印對餵食牠們的Lily Mo來說，就彷彿是種報平安的概念。

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▲高傲又漂亮的喵星人有許多奴才願意為了牠們死心蹋地。（圖／網友翊小榛授權提供）



▲網友們打趣地翻譯「貓掌密碼」，Lily Mo也透露已經把那幾隻浪浪帶去紮了。



原來愛動物的Lily Mo平時都會在固定地點放置乾飼料和飲用水，給附近的流浪貓溫飽，這三天雖然沒見到牠們的身影有些擔心，不過看到坐墊上這個「打卡訊息」，就說明了牠們還平安。Lily Mo說，「罐罐是限量的，只能親自領取，還好有留訊息，我就放心了。」

這張有趣的照片不到4小時的時間，就湧入1500多名網友按讚、分享，許多人看完都留言笑說，「訊息留的真好」、「打卡的節奏（覺得安心）」、「喵：我有來」、「牠說三天不見，欠的罐罐還是要給蛤」、「留下喵喵密碼」、「來報到」、「訊息內容：本喵交新朋友了，下次會帶來一起享用罐罐，這幾天沒吃的要一起補齊～啾咪」、「這是小小的警告，再不餵就不是這樣了」、「已讀簽到」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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