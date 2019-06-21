喵被硬抱「短手阻擋」保持安全距離　哀怨臉無聲抗議：放開我

在 Instagram 查看這則貼文 Omame（@omame_munchkin）分享的貼文 於 PDT 2019 年 6月 月 11 日 上午 1:46 張貼

▲萌喵用短手擋住媽媽保持安全距離。

寵物小組／綜合報導

保持點距離好嗎？日本曼赤肯萌喵Omame這天被媽咪抱在懷中，但個性獨立的牠一點也不喜歡抱抱，因此伸出短短的手擋在中間，堅持保持安全距離，絕不讓人任意侵犯！飼主將這段逗趣畫面拍下，並上傳到Instagram帳號「omame_munchkin」，吸引超過12萬人次觀看。

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從影片中可以看到，Omame被飼主抱在懷中，不喜歡抱抱的喵皇開始耍招數，用自己短短的手腳擋在中間，藉此保持「安全距離」，不肯讓人有緊緊抱住牠的機會！除了用手腳抵擋以外，Omame也用表情明確表達自己的感受，只見牠一臉哀怨神情，甚至還想向旁錄影的人討救兵，最後在牠無聲抗議之下，終於逃離馬麻的懷抱，結束這場防守戰。

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在 Instagram 查看這則貼文 Omame（@omame_munchkin）分享的貼文 於 PDT 2019 年 5月 月 6 日 上午 1:42 張貼

飼主經常在Instagram帳號「omame_munchkin」分享家中萌喵的日常生活，Omame是隻有著豐富表情的貓咪，當牠在浴室發現有人偷窺時，會露出「超冏臉」看著人，似乎在質疑人「怎麼可以偷看？」除了招牌冏臉以外，Omame也常擺出驚恐表情，讓不少網友被萌翻，立刻成為Omame的小粉絲！

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