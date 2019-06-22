11歲的他為浪浪做神奇領結「戴上就找到家」　創業開寵物時裝公司





▲戴瑞斯手作領結，是給流浪貓狗的祝福。（圖／翻攝自IG／sirdariusbrown）

寵物小組／綜合報導

這個世界需要多一點善良和開心的事情，有時候即使只是一點小事，卻能擴散成就更多美好的大事，來自美國紐澤西州的小男孩戴瑞斯（Darius Brown），在2017年颶風哈維侵襲後，看到許多流浪貓狗找不到家，靈機一動、決定想辦法幫助牠們。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

當時年僅11歲的戴瑞斯想到，如果貓咪和狗狗能夠看起來更可愛，一定就有更大機會找到適合的主人，於是他利用自己曾經幫姐姐做過的蝴蝶領結，繫在貓狗身上，幫助牠們變身成更時髦可愛的寵物，大大提高了詢問度，成千上萬的貓狗因此找到了主人。

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▲戴瑞斯自己挑布剪裁，做成美麗的領結。



後來戴瑞斯甚至創立了寵物時尚公司「Beaux&Paws」，專門製造這些可愛的寵物用品，他的故事漸漸擴散之後，大家才知道，原來戴瑞斯4歲時曾被診斷出語言及運動能力發展遲緩，不過這些障礙沒有阻止小小年紀的他追求美好事物的夢想，甚至連美國前總統歐巴馬也公開表揚他的努力。

小小的領結，不只是小男孩的心意，也是浪浪們的寄託，是最神奇的領結。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲各式各樣的流浪貓狗，都因為這款領結而找到新家。