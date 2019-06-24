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你該領養成年貓的5個理由　讓懂得溫柔的老喵陪你慢慢變老

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（圖／取自免費圖庫unsplash）

▲有點年紀的貓咪，更知道如何和人類相處。（圖／取自免費圖庫unsplash）

寵物小組／綜合報導

小貓毛茸茸的觸感、靈動活潑的眼神，常常讓人看了不小心愛上，也成為許多新手貓奴的首選。不過事實上，相較於好動的小貓，老成穩重的成年貓咪或許更適合你。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

成年貓咪容易被忽視，在一般的收容所比較難找到主人，這個情形在初生小貓潮之後更是嚴重，人們普遍喜歡認養可愛蓬鬆的奶貓，但其實成年貓咪有許多優點，牠們情感豐沛、可以提供很棒的陪伴，此外，牠們的個性已經完全成形，所以你認養的時候就會知道這是一隻個性如何的貓咪。

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（圖／取自免費圖庫unsplash）

不只如此，小貓好奇、喜歡看東西墜落的畫面，穩重的成年貓比較不會讓你的家裡呈現一團亂的狀態。另外，現代醫學科技進步，成年貓咪能夠以很健康的狀態陪伴你直到很久的以後。

不過，等到貓咪老了之後，該怎麼照顧牠們呢？你可以做一些小小的改變，讓一隻老貓在家裡快樂舒適，包括一張溫暖的、軟綿綿的床，或是容易進入的貓砂盆，降低牠們磨耗關節的機會。儘管貓咪可能看起來好好的，定期帶去看獸醫也是能讓貓咪陪伴你更久的方式。

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（圖／取自免費圖庫unsplash）

▲相較於小貓，老貓更懂得如何陪伴人。

關鍵字： 老貓領養認養收容所

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