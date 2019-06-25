ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

快上床睡覺！2月大萌貓「奶嗓」呼喊奴才　7萬網融化：我來了

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

寵物小組／綜合報導

千萬不能讓奴才看到這段影片。日本有名飼主最近在路上撿到一隻2個月大的貓浪浪，超可愛的牠不像一般貓咪獨來獨往，而是非常黏人呢！這晚小貓早已在床上準備要睡覺，但牠見主人還不過來，於是不停用超稚嫩的聲音呼喊對方，影片曝光後湧入7萬多名網友按讚、分享。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

臉書粉專「紀由屋」日前轉貼這段超可愛的視頻並註解，「小貓貓正在呼喚你上床鋪睡覺囉～」畫面中，喵星人先是坐在床上望著主人，接著牠看對方似乎沒有前進的意思，於是開始叫了起來；可以聽到牠用微弱的聲音喵喵的叫，每一聲都彷彿叫進心坎裡，超可愛的行為就像在說，「快上床睡覺！」

小萌貓奶嗓呼喊奴才，7萬網融化。（圖／翻攝自推特@sekirei73）

請繼續往下閱讀...

▲小貓呼喊主人趕快上床睡覺。（圖／翻攝自推特@sekirei73）

這段影片不到一周就累積80萬次的觀看次數，許多人看完都在底下紛紛留言說，「如果這是我養的，我再也不離開床」、「小可愛，你再叫我嗎？」、「喵：來睡覺好嗎？」、「這也太可愛了吧」、「這聲音會上癮」、「小貓蓬鬆的毛好萌」、「趕快抱緊處理」、「我家這隻只會打我...」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

更多精采影音：

關鍵字： 貓咪奶貓小貓日本推特奶嗓

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

沾到便便不敢說...老貓行動不便「坐砂盆旁低頭」：..

適應力太強被邊緣！大貓害怕竄逃　小賓士落寞：你們去..

宮廟師父「再養運勢差」！公婆秒送走4隻臘腸　她曝迷..

「灰狗」受困冰凍水壩！3工人抱起開車直奔獸醫　專家..

北市中山區2貓遭潑高溫液體！全身燒燙傷離世　兇手沒..

阿公顧7天卯起來傳60張「狗孫寫真」　家人手機震爛..

她把這坨只剩爛毛的生物撈回家　4個月後…奇蹟變身絕..

100km狂風吹顫肉冠！禪師「國道渡雞」救命　運將..

獨／雲豹現蹤！阿塱壹「荒野戰士」攔下盜獵者　他飆車..

消失近40年！台灣雲豹現蹤阿塱壹森林　台東居民：擔..

鴨群迷路！警察機動隊出手救援　持大箭頭引導 網笑..

鸚鵡姐妹花埋頭瘋玩「躲貓貓」　聽媽喊名字秒彈起萌回..

愛犬上廁所！家人幫撐「大陽傘」　雨天怕牠淋濕.....

聖上看到馬麻拿球球嫌無聊　5秒入睡...網笑：眼不..

小魚乾只吃肉！喵留魚刺＋內臟　網友跪：好會「蹭」吃..

《倉鼠人》小捷運開刀！腫瘤出現原因？

愛寶寵新知-【1分鐘毛孩知識】夏天外出應該注意什麼..

浪浪別哭-貓奴請享用！浪浪等家貓咪拍屁屁大全

好味小姐-【貓日常】米香真的可以親訓嗎！？

寵物訓練師-狗狗會咬人是因為玩拔河玩太多？

東寵永和店開幕！　多款飼料「買1送1」、包月美容7..

尼泊爾大象節為了娛樂大眾！無辜象寶遭狠狠抽打、刺頭..

每天原地轉圈22hrs！老虎遭綁台上成遊客拍照道具..

快上床睡覺！2月大萌貓「奶嗓」呼喊奴才　7萬網融化..

不離不棄癌末愛犬「耙子」　林世賢：狗需要愛與尊重

汪陪主人到動保處開「毛孩派對」！　變老鳥帶新狗認識..

米克斯「大腿90度貼椅」學人類坐著吃飯　媽傻眼：我..

工作轉頭驚見「黑肥嫩肚」！　喵爽躺沙發「當機」陪伴

出門碰上「哀怨視角」...害他上班天天遲到　小萌貓..

「彭于晏」甜送早安吻　她親完見「棕色壯腿」：快吐了

包皮太長！男「自虐式暴扯」炸血噴膿住院　該不該割...

不斷更新／萊福力自亂陣腳掉分　5局上中信4：2富邦

不斷更新／統一失誤送猿破蛋　5局統一4：1桃猿

太空中心讚Space X獨門技術：側翼火箭回收最成..

國民黨5位參選人首度同場較勁！應援團先準備道具「大..

楊秋興現身願景發表會挺郭董　轟韓國瑜：搞國民黨分裂..

韓粉拿陳情書想陳情…　吳敦義：不必陳情，一定大公無..

花蓮台11線「10米深天坑」變大　浪湧掏空海蝕裂縫..

飛日旅客注意！因應日本G20高峰會加強安檢　6/2..

不賺錢也能掛牌！大陸「科創板」吸引新創企業　最多9..

寵物動物熱門新聞

警察攔查！　狗奴聽完開場白大笑

下雨堅持出門尿尿　相遇全是同品..

小魚乾只吃肉　萌貓挑出整排魚刺

貓皇御駕生小孩　竟不是普通喵星..

爸上班遲到原因太揪心！網全認同

黃金獵犬搶劫！　店員嚇按警報器

汪溝通講前世記憶　媽淚：是兒子

愛犬等門11年　回家剩鑰匙聲爆..

黑耳米克斯幼幼根本是「史努比」

雨夜中找黑狗！開閃燈秒被嚇到笑

貓害跌倒撞昏！暖爸求情不能送養

台灣藍鵲全身螞蟻狂抖　看完長腦

爺爺去旅行了　夫婦領養10歲小..

190cm巨嬰汪穿XL胸背卻變..

讀者迴響

熱門新聞

警察攔查！　狗奴聽完開場白大笑

下雨堅持出門尿尿　相遇全是同品..

小魚乾只吃肉　萌貓挑出整排魚刺

貓皇御駕生小孩　竟不是普通喵星..

爸上班遲到原因太揪心！網全認同

黃金獵犬搶劫！　店員嚇按警報器

汪溝通講前世記憶　媽淚：是兒子

愛犬等門11年　回家剩鑰匙聲爆..

黑耳米克斯幼幼根本是「史努比」

雨夜中找黑狗！開閃燈秒被嚇到笑

貓害跌倒撞昏！暖爸求情不能送養

台灣藍鵲全身螞蟻狂抖　看完長腦

爺爺去旅行了　夫婦領養10歲小..

190cm巨嬰汪穿XL胸背卻變..

高雄浪浪撿花送農友　卻遭砸斷腿

最新影片

更多

鴨群迷路！警察機動隊出手救援　持大箭頭引導 網笑：牠們看得懂？

鸚鵡姐妹花埋頭瘋玩「躲貓貓」　聽媽喊名字秒彈起萌回：在這裡～

愛犬上廁所！家人幫撐「大陽傘」　雨天怕牠淋濕...網笑：娘娘出巡

聖上看到馬麻拿球球嫌無聊　5秒入睡...網笑：眼不見為淨

小魚乾只吃肉！喵留魚刺＋內臟　網友跪：好會「蹭」吃得比我乾淨

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面