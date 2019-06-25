快上床睡覺！2月大萌貓「奶嗓」呼喊奴才　7萬網融化：我來了

赤ちゃんのおなかすいたコール pic.twitter.com/9wz0yIqZo8 — せきれい (@sekirei73) 2019年6月23日

寵物小組／綜合報導

千萬不能讓奴才看到這段影片。日本有名飼主最近在路上撿到一隻2個月大的貓浪浪，超可愛的牠不像一般貓咪獨來獨往，而是非常黏人呢！這晚小貓早已在床上準備要睡覺，但牠見主人還不過來，於是不停用超稚嫩的聲音呼喊對方，影片曝光後湧入7萬多名網友按讚、分享。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

臉書粉專「紀由屋」日前轉貼這段超可愛的視頻並註解，「小貓貓正在呼喚你上床鋪睡覺囉～」畫面中，喵星人先是坐在床上望著主人，接著牠看對方似乎沒有前進的意思，於是開始叫了起來；可以聽到牠用微弱的聲音喵喵的叫，每一聲都彷彿叫進心坎裡，超可愛的行為就像在說，「快上床睡覺！」

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▲小貓呼喊主人趕快上床睡覺。（圖／翻攝自推特@sekirei73）



這段影片不到一周就累積80萬次的觀看次數，許多人看完都在底下紛紛留言說，「如果這是我養的，我再也不離開床」、「小可愛，你再叫我嗎？」、「喵：來睡覺好嗎？」、「這也太可愛了吧」、「這聲音會上癮」、「小貓蓬鬆的毛好萌」、「趕快抱緊處理」、「我家這隻只會打我...」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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