剃毛超享受！白襪虎斑翻肚腿開開　「瞌睡臉+吐舌頭」上千人笑翻！

寵物小組／採訪報導

別人家的小孩總是不會讓我失望。最近到了換毛季，飼主許先生特地買了一隻剃毛刀，想來幫家中毛寶貝Tiger的雜毛整理一下。剃完正面後換腹部，沒想到汪星人Tiger漸漸躺成睡覺姿勢，看到鏡頭在拍還吐出小舌頭，超乖的模樣讓上千名狗友們看了直呼，「好羨慕！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

飼主日前在臉書寵物社團「米克斯傳奇」PO出這段影片並註解，「原來......剃毛是一件享受的事。」畫面中，虎斑犬Tiger四腳朝天躺在地板上給主人剃毛，一動也不動的模樣彷彿是睡著了一樣；只見牠躺成平常在睡覺的姿勢，雙腿張開開，看起來相當愜意。

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▲虎斑犬Tiger剃毛剃到打瞌睡。（圖／飼主許先生提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



▲Tiger過去從在板橋動物收容所待過。（圖／飼主許先生提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



一旁的家人看到後覺得有趣，於是拿出手機錄下整個過程，可以看到當鏡頭拍攝到Tiger時，牠臉上的表情似乎相當陶醉，一臉快要睡著的表情，而且嘴裡的小舌頭還露了半截在外面，模樣相當可愛！Tiger一看到鏡頭先是張大眼睛，接著似乎不以為意，又逐漸閉目養神去了。

目前7歲的Tiger是爸拔當初從板橋動物收容所領養的，個性溫和的牠親人也親狗，看到陌生人也不會緊張，影片中那天是飼主第一次親手幫牠剃毛，之前都是送去美容院。許先生表示，「牠的毛色蠻特別的，除了四隻腳穿白襪之外，尾巴末端也是白的。剛領養回來時戒心蠻重，不過用時間跟愛去融化牠，現在很依賴我。」

▲▼Tiger個性很溫和親人也親狗。（圖／飼主許先生提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



這段影片已累積上千名網友按讚，許多人看完都紛紛留言說，「好乖喔！」、「牠的表情也太舒服了」、「真羨慕，我家這隻....」、「小舌頭好可愛」、「其實裡面藏著工讀生」、「怎麼可以這麼享受」、「也太配合了吧！真的好乖喔！」、「別人的狗總是不令我失望，牠真的好乖好可愛，我家阿吉剃完毛已經氣到口吐白沬了」。

不過也有部分網友擔心說，「建議最短剃2mm為極限，剃2mm以下傷毛囊傷皮膚」、「皮膚沒有毛髮保護這樣不好喔」；對此，飼主也回應，「謝謝大家關心，由於Tiger有濕疹，所以在濕疹的地方剃比較短，尊重網友的看法，但請不要只看到片面就下定論。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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