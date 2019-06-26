嚴防愛犬搶食...奴才蓋被克難吃麵包　上千網笑翻：鏟屎的日常

寵物小組／綜合報導

家裡有養毛孩的人，一定可以明白這感受。飼主YO Chen YA日前在臉書分享一段影片，內容是他在房間裡居然蓋著棉被吃麵包，正當網友們看得一頭霧水時，鏡頭突然拍到一旁的「貪吃鬼」，讓許多人看完都紛紛笑說，「哈哈哈鏟屎的日常！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

飼主YO Chen YA在《ETtoday寵物雲》創辦的寵物社團「有點毛毛的」PO出一段影片並註解，「呃...我後面那位。」畫面中一開始，飼主蓋上棉被並將鏡頭對著自己，接著開始吃起麵包；沒多久後，鏡頭拍到棉被外，原來有隻黑色的狗狗在外頭守著。

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▲▼為了防止愛犬跟自己搶食，飼主決定窩在被子裡吃。（圖／有點毛毛的／飼主YO Chen YA提供，下同）



影片中可以看到，這隻全身黑的狗狗身型偏大，身上的毛似乎看起來相當柔軟，感覺被照顧得很好；只見牠雖然站在主人身旁，但似乎不知道主人躲在棉被裡頭吃麵包，頻頻轉頭彷彿是在尋找人，可是又聞到附近有食物的味道不肯離開，模樣可愛又逗趣！

這段影片分享不到一日，就湧入2千多名網友按讚，網友們都在底下留言表示，「好可愛喔！後面那位～」、「牠至少沒有口水流的到處都是...我家的口水會一直流一直流然後又很黏的那種」、「只能躲起來吃」、「牠表示，奴才你別躲了，給我交出來！！」、「哈哈比帶小孩辛苦」、「其實你可以去廁所吃」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

▲汪星人似乎不知道主人躲在被窩裡。



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