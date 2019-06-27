▲貓咪玩唇膏，結果不小心「化妝」了。（圖／飼主Casi Yim提供）

寵物小組／採訪報導

「有沒有人知道怎麼幫貓卸妝？」香港飼主Casi Yim在臉書社團求助，原來家裡的貓咪「踏雪」和「灰仔」偷玩唇膏，結果不僅把窗鋪、地毯踩得都是紅色腳印，連腳底、嘴邊肉都沾到口紅，是了好多方法仍擦不乾淨，讓人超崩潰。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲踏雪的腳沾到很多口紅。（圖／飼主Casi Yim提供）

Casi Yim表示，腳沾到比較多唇膏的是踏雪（黃色眼睛），嘴邊肉沾到的則是灰仔（綠色眼睛），2隻是同胎貓咪，今年都是2歲。當她發現慘況後，就試著用濕紙巾、卸妝水、卸妝油等來幫愛貓「卸妝」，無奈怎麼努力，貓毛上仍有明顯紅印，只好上網求救。後來有網友建議，可以買椰子油來清理，「不要用太多人用卸妝品，因為會影響牠的身體。」最後，Casi Yim買椰子油回家嘗試，果然有不錯效果，「但還是有些抹不掉。」

▲最後用椰子油清理的成果。（圖／飼主Casi Yim提供）

許多網友看到照片後，紛紛留言，「好搞笑」、「牠們想學妳化妝」、「印指紋呀？」、「我家有隻翻倒顏料，也是怎樣都弄不掉，怕牠舔進肚子，最後只好剃掉沾有顏色的毛」、「牠為妳平淡的家居增添一點點色彩」、「樓主好慘但不及肉球印可愛」、「牠想參加香港小姐？」、「如果擦了很多次，可不用再擦，顏色會慢慢變淡。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

▲地毯上的紅色肉球印。（圖／飼主Casi Yim提供）

▼貓貓清潔時不會反抗，頂多碎碎念。（影／飼主Casi Yim提供）

▼踏雪和灰仔的生活照。（圖／飼主Casi Yim提供）

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