雙宋個性不合離婚？宋慧喬愛狗成痴　宋仲基卻超級怕狗

▲宋慧喬從小和媽媽的狗一起長大，愛狗成痴。（圖／翻攝自IG／kyo1122）

寵物小組／綜合報導

韓國巨星CP宋慧喬和宋仲基證實終結1年多的婚姻，在亞洲演藝圈投下一顆震撼彈，對此，雖然雙方除了個性不合之外，並無更進一步的解釋，也因此引爆諸多流言，事實上，從宋仲基和宋慧喬對於寵物的看法，就能瞥見一絲端倪。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

宋慧喬是韓國演藝圈出了名的狗癡，她的媽媽非常愛狗，所以她從小就和狗一起長大，自己也養了一隻愛犬、比熊犬Pink，經常在IG曬出和Pink的甜蜜合照，看得出人狗之間感情如膠似漆。

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▲宋慧喬和愛犬的合照常常出現在IG上。



宋慧喬除了愛自己的狗狗之外，也將這份愛擴散成大愛，不僅大力在韓國提倡廢除繁殖場的法案，更是以身作則，工作奔忙的閒暇之餘，常跑收容所為流浪狗狗們做寵物美容，被讚人美心也美。

相較之下，而宋仲基不但從來沒有養過狗，雖然曾拍過幾支和狗狗合作的廣告，但事實上他超害怕狗，每次和狗狗合作都必須心理建設一番，和宋慧喬的愛狗成為對比。

雖然目前還未可知宋宋CP離婚真正的原因，但很顯然宋仲基無法真心喜愛宋慧喬的愛犬，也無法和愛狗的她大聊養狗經，或許是兩人個性不合的其中一樣明證。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

▲宋仲基拍攝《人狗奇緣2》時的劇照，其實他超級怕狗。（圖／翻攝自推特／yeongija）