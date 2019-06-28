記者吳鎮良／綜合報導

可憐小朋友你辛苦了，以後不用再流浪了。網友王婉嫕‎日前在路上看到一隻被棄養的小浪浪，迷你的身形看上去大約一、二個月大，但是四肢居然全是被菸燙過的傷口，後腿甚至嚴重到無力站起，心疼的她當下把幼幼帶到家中安置，看到狗狗睡得香甜的模樣，也讓她決定讓家裡再多一位新成員。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

王婉嫕16日在臉書寵物社團「有點毛毛的」PO出一則貼文並難過說道，「真想不到怎麼會有這麼惡劣的人，看著傷口讓人不禁流淚啊！」畫面中，一隻可愛的黑嘴黃幼幼趴在地板上，臉上露出害怕又懷疑的表情，彷彿經歷過許多可怕的事情。

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▲小幼幼被棄置路邊，身上還有被虐待的痕跡。（圖／有點毛毛的／網友王婉嫕提供，下同）



▲狗狗的四肢佈滿了大大小小的傷口。



從照片中可以看到，當小黃狗側躺在底上睡覺時，四肢向外伸直；仔細一看，牠的腳上有無數個深色的小洞，而這些傷口全是被人拿菸燙傷所造成的。飼主透露，這可愛的汪星人個性很黏人，當晚發現有個愛牠、不會離開牠的人後，便沉沉地睡去了。

王婉嫕表示，「放心好好的長大吧！姐姐愛你，家裡的成員又多了，虐待動物的人一定沒好下場。」貼文一處立刻吸引將近4千多名網友按讚、分享，許多人都在底下留言說，「謝謝你！會有好報的」、「是隻很可愛的孩子，怎麼會有人忍心傷害」、「還好狗狗遇到了妳」、「太可愛了！連我都想收編牠了」。

▲▼孩子不用再流浪了，祝福你能平安快樂地長大。



另外，也有不少人紛紛表示，「謝謝讓他有個家」、「牠終於可以好好睡覺了」、「長大一定顏值很高！」、「祝福小傢伙快樂壯壯的長大」、「撿到可愛的寶」、「祝福樓主一生平安」、「還是個小朋友耶，怎麼有人那麼狠心啊」、「看牠的腳，以後CP值一定很高...」、「希望有機會可以再看到這孩子成長的照片」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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