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每次清貓砂都被踹！鏟屎官「背沉一下」火大抬頭：給我放尊重

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寵物小組／採訪報導

雖然是鏟屎官，可是也要有基本的尊重吧？住在新北市的飼主Armmy Lin每次在家清貓砂，背部總是忽然「沉一下」，抬頭定眼一看，發現又是小屁貓「咪米」在搗蛋。原來咪米時常把媽媽當作「人肉貓跳台」，霸道踩人家的背部飛上桌子，模樣相當好笑又欠揍。

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影片中，媽媽正蹲著努力清貓砂盆，結果咪米從後面、一個箭步飛奔，快速踩了一下背，再輕盈飛到牆面上的小平台，回眸監督媽媽清理的狀況。媽媽好氣又好笑的說，自己沒有被貓咪尊重，有種被踹一下的感覺，非常哭笑不得。

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▲每次清貓砂都被踹！鏟屎官「背沉一下」火大抬頭：給我放尊重。（圖／網友Armmy Lin提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲媽媽就是咪米的「人肉貓跳台」。（圖／網友Armmy Lin提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

媽媽說，「每次我在清理貓砂的時候，我家這隻貓就會把我當跳台，每次都被牠嚇到...！」但也因為「奴性」的關係，久而久之，媽媽也漸漸習慣這種模式，「雖然被嚇到，可是發現是貓咪後，就覺得很可愛～然後也覺得很得意『被跳』哈哈！」

▲每次清貓砂都被踹！鏟屎官「背沉一下」火大抬頭：給我放尊重。（圖／網友Armmy Lin提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲媽媽說咪米個性很像狗，因為牠的個性超級皮。（圖／網友Armmy Lin提供，請勿隨意翻拍，以免侵權`，下同。）

媽媽將小短片上傳至貓咪社團，網友看完被笑翻，紛紛在底下留言著，「超調皮」、「你把我當兄弟，我拿妳當跳板」、「哈哈哈，好過分喔採到頭上去了」、「我家的喵喵（虎斑）也常常在床上從我身上踩過去」、「嗯妳是一個長得很美的貓跳台」、「這樓實在太好笑了」。

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關鍵字： 貓砂貓跳台鏟屎官

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