朋友來了！圓眼貓「張嘴當機」26秒　網萌暈：嘴巴吃到木炭嗎

寵物小組／綜合報導

「喵：媽媽～壁虎來找我玩了！」飼主林玉華飼養的美短貓「喵喵」超呆萌，這天在看到家裡的壁虎先生出現，立刻擺出超驚訝的當機臉。媽媽就在旁邊偷偷錄影，直呼「寶貝看壁虎的模樣超可愛」，影片上傳到貓咪社團也萌翻一大票貓奴。

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▲喵喵看到「壁虎朋友」出現，看到呆掉。（圖／網友林玉華提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）

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影片中，喵喵看向遠方，兩眼睜得圓圓又大大，黑黑的嘴巴也整個大開。只見牠好像壞掉了，一整個當機坐桌上，維持驚嚇的表情約有26秒。一旁的媽媽就問牠「你在幹什麼？」，喵星人則不理會。

▲喵喵乖巧又高傲。



「看壁虎，看到呆掉了！」媽媽也笑說，常常看見寶貝與壁虎的互動，有幾次還發現愛貓會用撒嬌的聲音與壁虎先生聊天。網友看完喵喵的當機片，反而被牠的黑黑嘴巴給吸引，紛紛在底下留言，「是吃到木炭膩～？嘴巴怎麼黑成這樣」、「好想幫牠擦嘴巴喔」、「好可愛的喵喵，最喜歡看牠看著壁虎的表情」、「吃了髒髒包」、「好像剛偷吃墨魚麵，超級可愛」、「超可愛的～嘴巴喔蛇蛇～」。

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▲喵喵：給朕罐罐就不會當機了～

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