榴槤味道好可怕～2汪捂鼻露鄙視臉　二哈搖尾眼發亮：我要！

記者吳鎮良／綜合報導

在東南亞被譽為「水果之王」的榴槤，不只人類對它的反應非常兩極，就連毛孩也是一樣。抖音APP用戶「danhuangba」有段影片最近在網路上瘋傳，內容是有2隻汪星人一聞到榴槤的味道，立刻用腳捂住鼻子，但哈士奇可就不同了，吃完一口還想吃一口，逗趣的對比畫面模樣相當可愛！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

影片中可以看到，當黃金獵犬跟米格魯一看到主人在吃榴槤，趕緊用前肢捂在鼻子的部位，臉上露出鄙視的表情；只見一旁的哈士奇看到榴槤後，眼睛彷彿發亮一樣，而且當牠吃下一口榴槤後，立刻露出燦爛的笑容，最後牠一直坐在主人旁邊討食，彷彿很中牠的胃口。

▲阿金和米格魯一聞到榴槤的味道，立刻用手捂起來。（圖／翻攝自抖音APP用戶「danhuangba」）



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▲哈士奇看到榴槤整個眼發亮。（圖／翻攝自抖音APP用戶「danhuangba」）



這段有趣的影片吸引300多名網友按讚、分享，許多人看完都在底下紛紛留言表示，「只有哈二哥懂得人間極品！」、「識貨的二哈」、「哈哈哈笑死」、「二哈：這玩意兒有夠香」、「旁邊那兩隻摀鼻的動作也太標準了」、「哈士奇的口味就是跟其他狗不一樣」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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