寵物小組／綜合報導

握手一下啦！網友Edward Yil Chen日前在臉書社團《有點毛毛的》分享自家毛孩互動日常，內容是貓哥哥突然向妹妹伸出手，卻完全沒有說話，似乎是想要用肢體語言示好，還頻頻點頭，未料氣氛尷尬，最後雙方竟拳腳相向。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲貓哥哥這天突然對妹妹示好。（圖／有點毛毛的／Edward Yil Chen提供，下同）

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影片中，貓哥哥先是輕撫妹妹屁股，隨即站起來緩緩伸出左手，還默默點頭示好，不過牠不但沒察覺到自己的行徑嚇到對方，手還頻頻向前，讓對方倍感壓力。尷尬空氣瀰漫幾秒後，貓哥哥覺得自已一直「熱臉貼冷屁股」，有點下不了台，隨即朝對方肉肚輕K一拳，不過妹妹也不是省油的燈，一被突襲也立馬回了一記，看似和諧的相處過程卻意外引來打鬥，也讓結尾變得相當反轉。

▲貓哥哥示好無效，最後伸拳K妹妹。

貓兄妹的影片獲得網友紛紛留言，「Wow伙食不錯喔」、「手掌烤焦了啦XD」、「妹：跟你握手又沒罐罐，我才不要」、「葛格心碎了」、「阿嬤養大的⋯」、「舉手這麼久結果被毆打XD」、「那個手手好可愛」、「欠揍」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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