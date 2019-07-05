蓋子轉不開...帥奴才搬「肉球開罐器」　一記迴旋踢解決

在 Instagram 查看這則貼文 Nathan Kehn（@nathanthecatlady）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 3 日 上午 9:58 張貼

寵物小組／綜合報導

這招萬用啦！網路上近期流行用腳「踢開瓶蓋」的影片，而加州演員Nathan Kehn也在Instagram和主子響應這段風潮，他這天抓起愛貓「Princess」的腳，朝瓶蓋飛踢，成功開罐後還對著瓶口放電，畫面看起來搞怪有趣。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）





▲加州演員Nathan Kehn想出奇招「肉球開罐」。（圖／翻攝自Instagram／@nathanthecatlady）

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事實上，這樣的風潮除了有英國知名演員傑森史塔森（Jason Statham）試過，就連港星甄子丹也在7月3日上傳挑戰影片，不過Nathan Kehn卻利用愛貓Princess的肉球作演示，還發揮演技，讓「開瓶蓋」一事變成超艱鉅挑戰，獲得許多網友觀看、轉發，上傳一天左右即獲得14萬觀看人次。

可看到影片中，Nathan眼緊盯瓶蓋，表情凝重，下秒卻突然迅速轉了一圈，回頭即伸手抓住主子Princess的右腳，朝瓶蓋一記迴旋踢，用肉球開罐成功後，雙方回看瓶口方向，放電表情還神同步，像是相當滿意。

趣味的影片獲得網友留言，「這勝過於前面的挑戰者們，挑戰可以結束了！」、「牠不僅用腳掌開，還有用尾巴」、「結尾姿勢好笑，貓咪眼神看起來很憤怒」、「我笑到停不下來」、「Princess表情好酷」、「這是看過目前最好的」、「主人和貓咪的神韻有像」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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