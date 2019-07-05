國寶魚復育成功！櫻花鉤吻鮭「數量逾6800隻」　命名百周年點滴回顧

▲櫻花鉤吻鮭。（示意圖／雪霸國家公園管理處提供）

寵物小組／綜合報導

櫻花鉤吻鮭屬瀕臨絕種的保育類動物，而今年適逢正式命名後100周年，雪霸國家公園於6月27至29日廣邀過去推動櫻花鉤吻鮭保育工作的各界前輩及學者，一同舉辦「歷劫鮭來 國寶魚百年記活動」，希望在細數過往佳績的同時，更要集思廣義，推動新的保育策略。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

回顧櫻花鉤吻鮭的研究歷史，至多可追溯到1919年，由日本學者大島正滿及美國喬丹博士發現、正式命名。1970年代時，鄭明能先生為了推動保育，曾在櫻花鉤吻鮭棲地「七家灣溪」作生態調查，並在桃山北溪和桃山瀑布溪匯流口附近，建造了第一座復育場，成為櫻花鉤吻鮭保育的立基。

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▲鮭魚復育工作。（圖／雪霸國家公園提供）

1992年時雪霸國家公園成立，2年後即接手辦理櫻花鉤吻鮭復育工作，透過多名學者努力，更是成功於民國94年至102年期間啟動「武陵長期生態監測整合型計畫」，拆除七家灣溪防砂壩、農地回收造林等，如今櫻花鉤吻鮭數量遽增，合歡溪及有勝溪等都已有牠們的蹤跡。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

透過保育、推廣，櫻花鉤吻鮭數量從1992年的253尾增為今年的6800餘尾，數量成長近27倍，可見保育之路有所成就。但現今全球氣候變遷大，如何能持續復育，也是一大挑戰，雪霸國家公園在6月27、28日於武陵地區進行棲地現勘、放流，並召開「保育論壇」，另在6月29日舉行專題演講，希望透過專家學者分享保育點滴，讓民眾認識櫻花鉤吻鮭的保育史，進而體認到「人地共存」的重要性。

▲研究前輩與專家學者分享保育鮭魚的點滴、辛苦。（圖／雪霸國家公園提供）

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