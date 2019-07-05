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歐告幫忙刮刮樂「真的中獎」　網友笑翻：狗來旺旺喔！

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寵物小組／綜合報導

「狗兒子的指甲就是用來刮刮樂的啊，不然要幹嘛？」飼主張景淵分享影片，只見他拉著愛犬「罵丸」的前腳掌刮開刮刮卡，最後果然開出一個小獎項，讓網友們笑說，「不錯喔！狗來旺！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲歐告幫忙刮刮樂「真的中獎」　網友笑翻：狗來旺旺喔！。（圖／有點毛毛的／飼主張景淵）

▲罵丸幫忙刮刮樂。（圖／有點毛毛的／飼主張景淵）

張景淵在臉書社團「有點毛毛的」貼出這段有趣畫面，可以看到「罵丸」（台語：肉圓）雖然一臉無辜，仍然乖乖幫忙「刮刮樂」，讓爸爸用牠的指甲輕輕刮開飲料店贈送的刮刮卡，沒幾下就成功刮出獎項「10元折價券」，雖不是最大獎，但也不無小補。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

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▲歐告幫忙刮刮樂「真的中獎」　網友笑翻：狗來旺旺喔！。（圖／有點毛毛的／飼主張景淵）

▲刮出小獎項。（圖／有點毛毛的／飼主張景淵）

張景淵先前受訪時曾表示，罵丸是同業家裡的狗媽媽所生，原本他因為愛犬「小虎」離世，難過得不敢再養，但看到罵丸後，想著愛不該就這樣斷了，於是就把牠帶回家。現在，罵丸健康長大，常常在修車廠陪爸爸一起上班，是個稱職的「小老闆」。

▲小歐告修車廠觀摩背影超認真　爸曝「偷懶照」笑：才上班多久！。（圖／飼主張景淵提供，下同）

▲罵丸小時候在修車廠「觀摩」的可愛模樣。（圖／飼主張景淵提供）

網友們看了罵丸幫忙刮刮樂的影片後，紛紛留言，「我下次也要這樣玩」、「哈哈下次也叫我女鵝（女兒）幫我」、「狗來旺旺喔」、「原來還有這種功用啊！」、「我都用（毛孩的）肉球抽手遊的道具」、「有中就買肉肉」、「狗來富」；也有熱心網友擔心刮刮樂的漆有毒，提醒罵丸爸爸「要幫牠把手手弄乾淨喔！」

▼更多精彩影音。

關鍵字： 有點毛毛的歐告刮刮樂中獎

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