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初入動物之家毛髮稀疏...奶貓收編後「大叔姿躺床」　逆天美腿超吸睛

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奶貓收編後變大叔，美腿超吸睛！（圖／新北市動保處提供）

▲仔仔喜歡窩在飼主的床照片。（圖／新北市動保處提供，下同）

記者吳鎮良／綜合報導

今年6月份八里動物之家動保員劉可茵利用下班及休假時間透過拍攝毛寶貝逗趣可愛照片放在八里動物之家臉書，撰文推廣介紹認養毛寶貝，以圖文並茂方式陳現出來，讓更多民眾能認識牠們。動保處經營毛寶貝網路認養平台，結合動物之家與臉書平台力量，期使能幫每隻毛寶貝尋獲一個溫暖的家，提昇認養率。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

「仔仔」是經由民眾送交八里動物之家未斷奶貓，初入動物之家時毛色凌亂稀疏，經動保員劉可茵細心照顧後，為牠拍攝美美的照片放上了臉書宣傳，透過生動文字與臉書行銷，將「仔仔」活潑又黏人的樣貌呈現出來，她不遺餘力在網路上宣傳，只是為了心中對毛寶貝那份最簡單的愛，民眾郭瀞雅看到「仔仔」萌樣後心動特地到八里動物之家與其互動，決定認養了「仔仔」給牠一個溫暖的家。

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奶貓收編後變大叔，美腿超吸睛！（圖／新北市動保處提供）

▲這個睡姿搭配這雙逆天長腿，整個超霸氣！

奶貓收編後變大叔，美腿超吸睛！（圖／新北市動保處提供）

▲飼主每天都會跟仔仔自拍照。

郭瀞雅透露，仔仔是透過八里動物之家臉書認養平台認養的毛寶貝，私下常拍愛貓照片藉由臉書平台與動保員劉可茵分享寵物貓仔仔日常生活樂趣，從此兩人成為好朋友。郭瀞雅表示，「每天利用閒暇瀏覽八里狗狗貓貓認養臉書並分享連結https://www.facebook.com/dogcat.tw/所推廣貓認養文章，小小動作希望待動物之家貓咪都像仔仔一樣有一個溫暖的家。」

奶貓收編後變大叔，美腿超吸睛！（圖／新北市動保處提供）

▲幸福的與馬麻同睡一張床。

農業局長李玟表示，為推廣多元化認養毛寶貝，加強飼主「認養不棄養 給牠一個溫暖的家」的觀念，動保處不只舉辦毛寶貝認養活動，還廣設認養小棧鼓勵民眾認養，希望用多元化管道推廣認養，為新北市各動物之家的毛寶貝們尋找合適新主人。另外動保處官網及各動物之家架設臉書推廣認養平台，介紹各動物之家每隻毛寶貝的詳細資料，民眾也可以用搜尋條件方式，快速查詢到適合自己飼養的毛寶貝。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

奶貓收編後變大叔，美腿超吸睛！（圖／新北市動保處提供）

▲仔仔被馬麻細心照顧後，明顯有幸福肥XDD

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關鍵字： 貓咪動保處認養奶貓

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