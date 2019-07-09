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當二哈遇到竿子...獨特邏輯「快把自己勒死」　網笑：正常發揮

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記者吳鎮良／綜合報導

哈士奇獨特的四次元邏輯，實在讓每位飼主好氣又好笑！抖音APP用戶「19990130yccc」有段影片最近在網上瘋傳，內容是有隻哈士奇這天散步到一半時，看到一根鐵柱子就立刻停下腳步，接著牠思考了幾秒後開始動作，沒想到牠卻把自己勒得越來越緊，天兵的模樣笑翻許多網友。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

影片中可以看到，哈士奇一看到柱子腳步瞬間停了下來，接著聽到主人說趕快走，牠終於有了動作；只見二哈居然以逆時針的方向走，這個舉動導致牠脖子上的牽繩，纏得越來越緊。最後站在一旁的主人實在看不下去，趕緊自行出動解救愛犬。

二哈遇到竿子，行為快把自己勒死。（圖／翻攝自抖音APP用戶「19990130yccc」）

▲哈士奇看到竿子擋在前面，居然逆時針轉，把自己纏得越來越緊。（圖／翻攝自抖音APP用戶「19990130yccc」，下同）

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二哈遇到竿子，行為快把自己勒死。（圖／翻攝自抖音APP用戶「19990130yccc」）

▲哈士奇的邏輯真的很母湯XDD

這段行為超奇葩的影片在網路上曝光後，目前已累積上百個按讚數，許多網友看完都紛紛在底下留言笑說，「哈哈哈這是鬼打牆吧」、「純種的，夠二」、「噗....看了幾次後，應該是聰明過頭，想把項圈給拆了」、「要不是人類，二哈早滅絕了吧！」、「汪：這桿子黏住我」、「果然是2哈，你沒養錯」、「上天是公平的」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

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關鍵字： 哈士奇二哈抖音障礙物

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