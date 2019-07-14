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運動回來累成一攤肉！柯基瑜珈姿酣睡　「白眼正面照」網笑翻

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寵物小組／綜合報導

睡到這個模樣那可不簡單！新北市的飼主陳意蒨家中有隻可愛的柯基犬「Toby」，外型可愛、個性活潑的牠，深得網友的喜愛。這天Toby和主人從外頭運動回來，洗完澡後牠就全身癱在地板上睡覺，一動也不動的模樣彷彿睡得超深層；此外，當網友看到牠的正面照時，全都忍不住笑了起來。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

運動完累成一攤肉，柯基白眼照網笑翻。（圖／有點毛毛的／飼主陳意蒨提供）

▲柯基犬「Toby」累到躺在底上呼呼大睡。（圖／有點毛毛的／飼主陳意蒨提供，下同）　

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飼主陳意蒨11日在臉書寵物社團「有點毛毛的」PO出一段影片並註解說，「只是出去運動回來洗個澡，可以累成這樣。」畫面中，柯基犬Toby運動完、洗好澡後，直接累癱趴在地板上呼呼大睡；只見主人也不時調皮的地摸摸愛犬的腳底板和身體，但睡超熟的汪星人仍沒反應。

運動完累成一攤肉，柯基白眼照網笑翻。（圖／有點毛毛的／飼主陳意蒨提供）

▲▼飼主出賣愛犬睡覺時的正面照。

運動完累成一攤肉，柯基白眼照網笑翻。（圖／有點毛毛的／飼主陳意蒨提供）

影片在網路上曝光後，不到一日就累積1千700多人按讚，許多人都紛紛留言笑說，「牠的睡姿好可愛，跟我家的可以當好友了」、「好可愛的小朋友」、「電力0格」、「洗澡超傷元氣的阿XDD」、「這睡姿太可愛了啦」；此外，飼主也在留言處放上一張Toby睡覺時的正面照，網友看了則表示，「哈哈哈睡到有白眼耶，這應該是深層睡眠」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

運動完累成一攤肉，柯基白眼照網笑翻。（圖／有點毛毛的／飼主陳意蒨提供）

▲汪：倫家平常是這樣的啦！

更多精采影音：

關鍵字： 有點毛毛的陳意蒨狗狗柯基犬睡覺

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