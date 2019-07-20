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偷玩太白粉挨罵！傲嬌柴「怒擺臭臉」反省　網笑：牠想當白狗啦

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▲偷玩太白粉挨罵！傲嬌柴「怒擺臭臉」反省，網笑：牠想當白狗啦。（圖／網友大翰李提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲阿東臭臉：罵屁罵喔！哼！（圖／網友大翰李提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者林韋辰／採訪報導

人家只是想當白狗嘛～爸爸別氣了！高雄瑞豐飼主大翰李飼養的8歲黑柴「阿東」，這天趁著爸爸不注意，偷揪6個月大的黑柴弟弟「阿榮」一起大玩特玩麵粉。兩狗當場玩得「全身白白」、滿臉麵粉，由於阿東年紀比較長，爸爸就先大罵牠，沒想到阿東竟然擺出神之臭臉，此景讓爸爸好氣又好笑。

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「覺得無奈、懊悔、絕望又想死」飼主如此笑說。飼主本身經營學餐，因此會帶著黑柴一起上班。飼主說，「昨晚剛好有外國來的營隊想體驗包水餃，那時候想說不要把狗綁在用餐區，所以帶進來辦公室。」沒想到...下一秒悲劇發生！

▲偷玩太白粉挨罵！傲嬌柴「怒擺臭臉」反省，網笑：牠想當白狗啦。（圖／網友大翰李提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲玩到滿臉白白的阿東。

飼主說，「剛好那個空間有剩下一包、一點點的太白粉，但因為要忙一陣子，沒有特別發現到，狗綁好後就出去忙，等到忙完想到時...已經悲劇了。」至於玩太白粉的證據非常明顯，看臉白白就知道。「其實兇手還有一個，但因為牠（阿榮）是小狗，所以我就先唸大的！結果我家那隻老的，被唸就會擺出這種臭臉啊...。」

▲偷玩太白粉挨罵！傲嬌柴「怒擺臭臉」反省，網笑：牠想當白狗啦。（圖／網友大翰李提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲兇手還有一隻...。

「偷玩太白粉的袋子被唸還臭臉...」爸爸將寶貝不開心的表情，出賣到柴犬社團請眾多柴友評評理。照片一出吸引近4000多人按讚，網友看完在底下留言，「右邊這張還滿好看的」、「人家想變白柴啦」、「臭臉是...又要洗澡惹」、「柴表示：難道我是小當家也要告訴大家嗎」、「黑柴變身，白柴降臨」、「誰都不准罵本柴的感覺XD」、「好可愛喔～想生氣又太可愛了啦」。

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關鍵字： 黑柴寵物太白粉臭臉

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