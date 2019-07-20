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馬麻你在幹麻？黏人黑狗鼻子推開廁所門　天天「突襲」

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 ▲八樓開門突襲馬麻上廁所。（影／臉書粉專 八樓不住八樓 授權提供，下同）

實習記者陳奕淇／採訪報導

馬麻妳在幹嘛！頑皮黑狗用鼻子開門突襲，害奴才連上廁所都不能安心。粉絲專頁「八樓不住八樓」在臉書社團「有點毛毛的」分享影片，主人原本將廁所門留了一條縫隙，下一秒卻突然被推開了，門外的汪汪一臉呆萌，讓她羞喊「上廁所被偷襲了>///<」。

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 ▼八樓表示：我什麼都沒看到。

▲黑狗八樓生活照。（圖／粉專 八樓不住八樓 授權提供）

八樓是隻36公斤的伯恩山混血大狗，目前1歲4個月大，原主人在牠5個月大的時候因故不繼續飼養，在中途家庭待了1個月後就被現在的主人領養回家了。馬麻表示，當初為了讓八樓更熟悉，在中途家庭時就去看了好幾次，「後來牠彷彿認定我們是新主人，就頭也不回地跟我們走了。」

 ▲黑狗八樓生活照。（圖／粉專 八樓不住八樓 授權提供）

▲小時候的八樓跟小熊一樣。

馬麻說，幾乎每天上廁所都會被八樓「關心」，已經變成一種可愛的日常，「牠自己學會用鼻子頂門的技巧，只要門一沒關緊就會瞬間被推開，頂很大力還會有鼻子摩擦『噗啾』的聲音！」雖然隱私被偷看，但奴才其實也樂在其中，「就是要給牠看哈哈哈哈」，雖然覺得很黏很煩，但偶爾看門被推開就趕快再闔上，忍不住引誘狗狗「再次犯罪」。

 ▲黑狗八樓生活照。（圖／粉專 八樓不住八樓 授權提供）

▲興趣是看人家上廁所的毛小孩。

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可愛影片一PO上網也讓網友紛紛留言，「好可愛喔！抱緊處理！」、「聞香而來～」、「太黑了，一度看不到八樓在哪裡」、「我嗯嗯妳有看，妳嗯嗯我也要陪」馬麻也分享，八樓在日常生活中，更是有數不清的可愛舉動，譬如睡覺睡到最後總是會變成奇怪的姿勢、玩玩具時喜歡懶惰的躺在地上、出去戶外散步時總喜歡撿超大的樹枝等等，每次都會讓主人擁有一整天的好心情。

▼八樓最喜歡和馬麻出門散步了。

▲黑狗八樓生活照。（圖／臉書粉專 八樓不住八樓 提供）

▼豪邁睡姿的八樓。

 ▲黑狗八樓生活照。（圖／粉專 八樓不住八樓 授權提供）

▼汪：樹枝就是要撿大的啊！

▲黑狗八樓生活照。（圖／粉專 八樓不住八樓 授權提供）

▼毛量多到可以再變出一隻小狗。

▲黑狗八樓生活照。（圖／粉專 八樓不住八樓 授權提供）

▼汪：我就這樣瞪的你心裡發寒。

▲黑狗八樓生活照。（圖／粉專 八樓不住八樓 授權提供）

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關鍵字： 開門突襲八樓不住八樓有點毛毛的

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