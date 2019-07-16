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海王類？150CM桶狀水母共游　學者驚：第一次見這麼大

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寵物小組／綜合報導

生物學家Lizzie Daly和水下攝影師Dan Abbott遇見了一隻巨大的桶狀水母，長度至少有150公分，讓人驚呼「這是怪獸吧？」當時他們正在英國法爾茅斯海岸拍攝線上系列影片《狂野海洋週》，Lizzie Daly也在臉書分享這段奇妙相遇說，「在潛水時面對和我一樣尺寸的桶狀水母，是個令人驚嘆的時刻！」

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根據英國《BBC News》報導， Lizzie Daly近日在法爾茅斯附近海域潛水時，遭遇一隻無比巨大的桶狀水母，她在鏡頭前和這隻巨大生物共泳了一段時間，並將影片上傳到臉書分享這次難得的潛水體驗。Daly說，她知道桶狀水母屬於大型水母，但過去的潛水經驗中從未目睹過這種體型的，讓她不禁讚嘆說，「這絕對是我做過最棒的事情了！」

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▲桶狀水母。（圖／取自Pixels）

▲英國沿海常見的巨大桶狀水母（示意圖／取自Pixels）

桶狀水母是在英國常見的大型水母，每年夏季開始就會出沒在英國沿岸近海，但如此巨大的個體卻是很少見的，牠們常見體長約為1公尺，體重大約落在25公斤，而這次被發現的個體長度跟一個成年人差不多，體重也至少上百公斤，可說是「海王類」級別的水母怪獸。

儘管桶狀水母體型巨大，但毒性與一般水母差不多，並不會因為體型大就特別毒，對人類並沒有太大的威脅。

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關鍵字： 桶狀水母巨大英國海岸Lizzie Daly Wildlife

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